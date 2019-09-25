Владимир Сипягин обсудил с представителями Россельхозбанка судьбу комбината "Тепличный" и сельскую ипотеку

24 сентября Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с заместителями Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым и Еленой Лесиной. В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов и директор Владимирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Елена Утенкова.

Стороны обсудили дальнейшую судьбу владимирского комбината «Тепличный». Руководство Россельхозбанка выразило намерение вложить финансовые средства в развитие предприятия и «вдохнуть в него вторую жизнь».

«Главная задача – сохранить предприятие. У нас большие планы на этот комбинат», – подчеркнул Губернатор.

Максим Брусенцов сообщил, что в настоящее время идёт процесс преобразования государственного унитарного предприятия в акционерное общество. После этого будут вестись переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми вложиться в модернизацию «Тепличного».

«Мы планируем создать условия, чтобы фермеры приезжали сюда продавать свою продукцию, либо сдавать её на комиссию. Плюсов из этого много. Во-первых, поддержка местных сельхозпроизводителей, во-вторых, новые рабочие места и, в-третьих, развитие малого и среднего бизнеса», – добавил врио первого заместителя главы региона.

В ходе встречи также обсуждалась программа льготной ипотеки на селе под 3 процента годовых, которая начнёт действовать с 1 января 2020 года.

«Это так называемая живая ипотека для фермеров. Владимирский регион станет одним из первых, где будет запущена эта программа. Сейчас нужно понять, в каких территориях будет востребована сельская ипотека», – отметил Денис Константинов.

«Уверен, что благодаря сельской ипотеке жители региона не захотят уезжать из своего родного края, а будут заниматься развитием сельского хозяйства», – заявил Владимир Сипягин.

Также представители банка сообщили, что рассматривается возможность кредитования компании «Владимиртеплогаз». Более подробно и детально этот вопрос стороны намерены обсудить в ближайшее время. До этого будет составлен бизнес-план по стратегическому развитию предприятия.