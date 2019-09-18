Территориальная схема обращения с отходами не нарушает прав граждан

В настоящее время Владимирская область проводит все необходимые мероприятия по вхождению в реформу обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Одним из важных её условий является наличие Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО. Такая схема была разработана в 2016 году, а в 2019 году принято решение о её актуализации и корректировке.

Весной этого года во Владимирский областной суд поступил административный иск к департаменту природопользования и охраны окружающей среды областной администрации от гражданина А.А. Русанена, по мнению которого действующая в регионе территориальная схема обращения с отходами содержит ряд нарушений. Вопросы у юристов «ЖКХ-Контроля», которые поддерживали истца, вызывал как первый вариант терсхемы (принят 26 сентября 2016 года), так и действующий на сегодняшний день с изменениями от 31 декабря 2017 года.

13 сентября, рассмотрев иск о признании недействующей существующей Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, судья областного суда О.И. Емельянова отказала истцу в удовлетворении его жалобы: суд не выявил заявленного гражданином нарушения его прав в процессе реализации терсхемы.

В ходе судебного заседания прокуратура Владимирской области поддержала ответчика в лице департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Следует отметить, что региональная Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, в настоящее время дорабатывается, этот процесс будет завершён до конца текущего года. На публичное обсуждение схема будет вынесена после её корректировки