Инвестиционные проекты во Владимирской области сопровождает специальная коллегия во главе с Губернатором

17 сентября Губернатор Владимир Сипягин провёл первое заседание Коллегии по сопровождению инвестиционных проектов во Владимирской области. В мероприятии принял участие врио первого заместителя Губернатора Максим Брусенцов, руководители департаментов областной администрации, главы муниципальных образований, представители инвестпартнёров региона.

Губернатор Владимир Сипягин напомнил, что администрация региона ведёт активную работу по привлечению инвестиций во Владимирскую область. С января подписано 8 инвестиционных протоколов на общую сумму 16 млрд рублей. Создаются новые рабочие места для жителей региона и выполняются поручения Президента России по обеспечению экономического роста.

«Обещал нашим уважаемым инвесторам, что каждый инвестиционный проект буду держать под личным контролем, и выполняю свое обещание. Сегодня мы встретились, чтобы обсудить детали выполнения условий инвестиционных протоколов», – добавил глава региона.

Владимир Сипягин обратил внимание, что итогом заседания коллегии должны стать конкретные решения о мерах по содействию в развитии производства Владимирского хлебокомбината, предприятий «Де Хёс» и «Рустехнологии».

Так, Владимирский хлебокомбинат для строительства цехов по выпуску снэковых изделий в Собинском районе нуждается в помощи по переводу земель из категории сельхозназначения в земли промышленного назначения. Для этого необходимо внести изменения в Генплан населённого пункта, где планируется реализация инвестиционного проекта.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести все необходимые мероприятия, чтобы компания-инвестор до нового года получила разрешающую документацию. И в 2020 году приступила бы к реализации инвестиционного проекта.

С похожей проблемой столкнулась и компания «Рустехнологии Муром», специализирующаяся на производстве оцинкованной стали, в том числе с полимерным покрытием. Для реализации проекта необходим перевод участка площадью 5 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Владимир Сипягин поручил «найти правильное решение» и в этом вопросе. «Сжимайте сроки, ускоряйтесь, где это возможно. Мы прекрасно понимаем, что все процедуры завязаны на время, но где-то можно начать готовиться заранее. Главное, чтобы мы действовали в рамках законодательства».

На предприятии «Де Хёс» в Лакинске, специализирующемся на производстве премиксов класса премиум, возникла проблема с расширением площадок из-за инженерной инфраструктуры. В 2014 году компания приобрела в собственность у Собинского района земельный участок, на котором, как выяснилось позднее, расположен коллектор глубокого заложения, ведущий к очистным сооружениям Лакинска. В связи с наличием инженерной инфраструктуры на земельном участке инвестор не может его использовать для расширения производства.

В настоящее время есть несколько вариантов решения этого вопроса. Проведение работ по переносу канализационных сетей запланировано в рамках госпрограммы модернизации

коммунальной инфраструктуры на 2020 год. Губернатор поручил до конца недели провести переговоры между непосредственными исполнителями инвестпроекта в компании, представителями органов местного самоуправления и областной администрации, чтобы совместно выработать единую стратегию и составить «дорожную карту» по переносу этого инфраструктурного объекта.

«Ещё раз убедился, что такие мероприятия крайне важны: наши инвестпартнеры на коллегии могут сказать, что они хотят, и мы можем быстро принимать решения», – резюмировал Владимир Сипягин.