Права владимирских дольщиков в результате банкротства строительной компании "Вертикаль" будут соблюдены

17 сентября в администрации Владимирской области состоялся брифинг и.о. директора департамента строительства и архитектуры Надежды Долинской и представителей ООО «Вертикаль» – Александра Шамова и Михаила Шульмана. Общение с журналистами было посвящено вопросам, связанным с банкротством этой строительной компании.

Напомним, 12 сентября по решению Арбитражного суда Владимирской области компания «Вертикаль», входящая в строительный холдинг «Консоль», была признана банкротом. В настоящее время в областном центре она возводит дома №№ 14 и 17 в микрорайоне «Веризино-1» и дома №№ 30 и 31 в микрорайоне «Веризино-2». Из этих новостроек полностью построен лишь дом № 30, его планируется сдать до конца года. Разрешение на строительство этих объектов было выдано в 2016 году администрацией города Владимира.

Главный вопрос на повестке дня: будут ли соблюдены права 428 дольщиков?

Александр Шамов заверил: несмотря на банкротство застройщика, сроки сдачи домов не сдвигаются. Дом № 31 должен быть сдан в 1 квартале 2020 года, дом № 14 – в мае 2020 года, дом № 17 – в конце 2020 года.

«Мы всё достроим. Источники финансирования разные. Есть дебиторская задолженность – это дольщики, есть дебиторская задолженность по разным организациям, есть наши собственные средства, которые мы добавляем, чтобы всё вместе сложилось как паззл, и мы благополучно довели работу до конца», – проинформировал директор компании. Он призвал людей не паниковать, а СМИ – подходить к освещению этого вопроса более компетентно, чтобы не дезинформировать граждан.

Согласно решению суда руководить компанией «Вертикаль» на время процедур по банкротству будет конкурсный управляющий Михаил Шульман. Он подчеркнул, что основная и первоочередная задача – достроить объекты в срок, не нарушая прав собственников будущих жилых помещений.

Руку на пульсе держит и региональный департамент строительства и архитектуры. В частности, в нём определены ответственные сотрудники для оперативного взаимодействия с участниками долевого строительства.

«На следующей неделе мы организуем встречу с дольщиками объектов в «Веризино-1» и «Веризино-2», где будут даны ответы на все интересующие вопросы. Время и место можно уточнить у нас в департаменте», – сообщила Надежда Долинская.