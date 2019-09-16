Команда Владимирского филиала «Т Плюс» одержала победу на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства

Команда Владимирского филиала «Т Плюс» заняла первое место на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС с поперечными связями*, проводившихся под эгидой Министерства энергетики РФ. Подведение итогов и официальная церемония закрытия соревнований состоялись 14 сентября в Москве.

«На всех этапах соревнований команда не допускала больших потерь очков, а на некоторых – занимала призовые места. На четырех этапах наши специалисты показали самый максимальный результат. В итоге два участника команды получили звание «Лучший по профессии». Стабильные и высокие результаты позволили нам завоевать первое место», – рассказал руководитель команды, заместитель технического директора Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко.

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Лучшими специалистами в России по своей профессии были признаны: начальник смены котлотурбинного цеха Алишер Курбанов, начальник смены химического цеха Игорь Пименов. Также в состав команды Владимирского филиала под руководством Романа Влащенко вошли: начальник смены электростанции Алексей Андронов, начальник смены электрического цеха Андрей Кротов, начальник смены цеха АСУ ТП Юрий Ткачев, старшие машинисты котлотурбинного цеха Сергей Левшанов, Владимир Новиков.

Соревнования состояли из восьми этапов, в ходе которых специалисты электростанции демонстрировали профессиональные знания и мастерство в нормальных режимах работы и аварийных ситуациях, при ликвидации условных аварий, навыки оказания доврачебной медицинской помощи, а также готовность к локализации и ликвидации возгорания оборудования.

Кроме того, в ходе соревнований проверяли, насколько слаженно умеют работать команды-участницы во время прохождения этапа по командообразованию и при решении производственных задач. На так называемом «Нулевом этапе» владимирские энергетики также одержали победу.

Отметим, что команда Владимирской ТЭЦ-2 не первый раз показывает отличный результат на соревнованиях подобного уровня. В 2017 году Владимирский филиал занял 2 место на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками (ТЭС с ПГУ).