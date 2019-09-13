5 главных болезни осени

Осень считается периодом обострений. Хронические заболевания, состояние хандры, похолодание и другие факторы провоцируют либо рецидив старых болезней, либо новые проблемы. Мы расскажем о главных заболеваниях осени – от гриппа до депрессии, которые вы можете миновать в этом сезоне.

Грипп и ОРВИ

В осенне-зимний период наступает сезон гриппа и простуд, хотя последнее и не является заболеванием. После осмотра врача и выполнения лабораторных исследований специалист поставит вам диагноз – грипп или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).

Несмотря на схожесть симптомов этих заболеваний, лечить их необходимо по-разному. Поэтому врач всегда настаивает на выполнении анализа крови, который поможет уточнить диагноз. И только после этого назначит лечение.

Постарайтесь обратиться к врачу в течение 48 часов после появления первых симптомов заболевания. Проведенные в этот временной промежуток анализы позволят врачу понять, является болезнь ОРВИ или это грипп. Чем раньше будет проведено обследование, тем выше вероятность предупредить осложнения и уточнить диагноз. В зависимости от диагноза подбирается терапия, которая способна снизить интенсивность и продолжительность симптомов», - комментирует врач-терапевт Института медико-биологических проблем, медицинский консультант лаборатории ЛабКвест Арслан НИЯЗОВ.

Самолечение и бесконтрольный прием медикаментов только ухудшают состояние и приводят к осложнениям. Следует помнить, что летальный исход от гриппа нередко происходит быстротечно. По статистике ВОЗ, сезонный грипп во всем мире ежегодно вызывает 3-5 млн случаев болезни, из которых от 250 тысяч до полумиллиона заканчиваются смертью.

Чтобы избежать наиболее тяжелых вероятных в этом сезоне форм гриппа, имеет смысл ежегодно делать прививку, чтобы сформировался иммунитет. Вакцинации выполняются ежегодно, поскольку штаммы вирусов постоянно меняются.

Цистит

Заболевание поражает как женщин, так и мужчин и нередко возникает именно осенью из-за переохлаждения и снижений барьерной функции иммунной системы.

При цистите происходит воспаление мочевого пузыря, из-за чего человек испытывает рези при мочеиспускании, ощущает неприятные боли внизу живота и другие симптомы. Цистит опасен развитием осложнений в виде пиелонефрита, воспалительных процессов в органах малого таза у женщин или простатита у мужчин. Заболевание не проходит самостоятельно, поэтому следует вовремя обратиться к врачу. Обычно специалист назначает общий анализ крови, а также общий анализ мочи, после чего появляется возможность назначить терапию.

Депрессия

Действительно, ухудшение эмоционального состояния может наблюдаться именно в этот период года – короткий световой день и постоянная промозглая погода влияют на настроение многих людей. У наиболее чувствительных это временное состояние может перерасти даже в депрессию.

Если состояние осенней хандры не проходит, настроение не улучшается, нет аппетита хотя бы в течение двух недель, то стоит обратиться к терапевту. Возможно, не хватает витаминов или организм перераспределил свои силы на другие, скрытые от ощущений человека, процессы. Эти состояния определяются с помощью простых лабораторных анализов, после чего врач сможет скорректировать диету или образ жизни. А также постарайтесь обратиться к психотерапевту, который проведет сможет помочь нормализовать ваше эмоциональное состояние.

Болезни опорно-двигательного аппарата

Боли в суставах характеры не только для пожилых людей. В осенний период их могут ощущать и люди среднего возраста. Это происходит на фоне обострения последствий травм или хронических болезней опорно-двигательного аппарата.

Для постановки точного диагноза нужно обратиться к врачу-терапевту. Используется клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, анализ мочи и «ревматесты».

Аллергия

В осенний период у аллергиков обостряются реакции на пылевых клещей и плесень. Обе проблемы являются «домашними» - клещи обитают в домашней пыли, а плесневые грибки - в ванной комнате, под обоями и в других местах с повышенной влажностью. Именно осенью на фоне сырости и в начале отопительного сезона они активизируются. Чаще всего обострение у аллергиков происходит из-за того, что в плохую погоду они больше времени проводят дома и меньше проветривают жилое пространство.

Врачи не рекомендуют бесконтрольно принимать антигистаминные препараты, тем более, что самостоятельно определить причину аллергической реакции практически невозможно. Чтобы не запустить состояние, нужно обратиться к терапевту или аллергологу, который назначит анализ крови, способный показать, на что именно у человека аллергия. Благодаря этому врач сможет назначить действенное лечение, а пациент поймет, в чем источник его аллергии.

Берегите свое здоровье и не забывайте регулярно сдавать анализы!

Материал подготовлен Лабораторией LabQuest в г. Владимир

https://www.labquest.ru/adresa-i-vremya-raboty/vladimir-ul-gorkogo/