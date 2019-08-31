Берегите автомобили: во Владимирской области начинается лосиный гон

В начале сентября у лосей наступает тяга к продолжению рода - начинается лосиный гон. Длится он месяц. Это опасное время на лесных дорогах, лоси становятся более агрессивными, особенно во второй половине месяца. Это не значит, что они начнут массово кидаться на людей (если их не дразнить), но вот когда едешь на машине, тут обходи - не обходи — бесполезно. Всегда есть вероятность, что лось бросится на дорогу и угодит под колеса машины, ведь трассы Владимирской области не огорожены защитными заборами.

- Есть несколько признаков лосиного гона. Например, негромкий стон, сильно пахнущие ямы в лесах, поломанные деревья: лоси начинают бить маленькие кустарники рогами. Каждый раз они выбирают новое место для гона в лесу. Как правило, это далеко от городов и деревень. Но сохатые часто перемещаются, меняют свои территории и ведут себя неадекватно. Из-за этого случаются ДТП. В год во Владимирской области случилось примерно 40 аварий с участием лосей, - рассказал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.

Чтобы избежать аварий, сейчас проектируются защитные сооружения в отдельных местах. Так, на Южном объезде, где часто лоси бегут под машины, планируют подобное ограждение.

- Пока защитных заборов нет, водителям стоит быть осторожнее, особенно в гон. Не превышать скорость, смотреть на предупреждающие знаки, - говорит Валерий Куфтин. - Что касается выхода лосей в города, да, выйти могут, но они не трогают людей. Любое животное пугается человека, поэтому его можно отогнать криками.

А погулять во Владимир лоси выходили совсем недавно. Их заметили рядом с гипермаркетом «Глобус». Пользователи соцсетей шутили, что сохатые за солью пошли, но им не продали.

Тем временем

В марте 2019 года в парке «Дружба» местные жители нашли останки двух лосей. Была версия, что животных убили и разделали на месте браконьеры. Но в пресс-службе УМВД по Владимирской области до сих пор не подтверждают эту информацию. Прошло полгода, а предполагаемых виновников пока нет. Расследование уголовного дела продолжается.