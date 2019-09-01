Во Владимире не хватает примерно 150 учителей
Во Владимире перед самым началом учебного года не хватает учителей практически во всех школах города. Судя по официальному сайту городского управления образования, где размещаются все вакансии в школах Владимира, не требуются на данный момент учителя в гимназии №23 и в школе №32. В остальных школах и гимназиях вакансии есть, и, как правило, их несколько - в среднем в каждую школу требуется три-четыре учителя, но есть и больше. Например, в школу №19 требуется два учителя начальных классов, два учителя физкультуры, а также преподаватели русского языка, математики, английского языка, биологии, ОБЖ, музыки и рисования. Но вообще востребованы все - по любой учительской специальности есть хоть одна вакансия.
Получается, что во Владимире всего не хватает около 150 учителей. Самые востребованные специальности - учитель математики, физики, русского языка, английского языка и педагог начальных классов. Причем дефицит преподавателей есть даже в престижных школах. Например, в открытой в прошлом году школе №49 в юго-западном районе есть вакансии учителей математики, русского языка, английского языка, биологии и географии, начальных классов, музыки и преподавателя технологии (для мальчиков).
Причина понятна - низкие зарплаты и очень сложная работа с большой нагрузкой. Начальная ставка учителя без категории и стажа во Владимире равна минимальной зарплате - 11280 рублей. Как у дворника (такие вакансии в школах тоже есть, с этими же зарплатами).
Есть, конечно, надбавки - молодому специалисту, за классное руководство, за заведование кабинетом... Но даже со всеми этими доплатами месячная получка у учителя редко превышает 20-25 тысяч рублей. Это зарплата кассира в супермаркете или продавца в сетевом кафе - только им не надо для этого учиться 4 года.
Но даже маленькая зарплата не остановила бы энтузиастов - профессия учителя это прежде всего призвание, любовь к детям и интерес к педагогике. Вот только заниматься детьми и педагогикой учителю предстоит меньшую часть своего времени. А большую - бумагами, отчетами, методичками, разработками учебных планов... Одна владимирская учительница с 25-летним стажем подсчитала - в начале учебного года ей надо заполнить 28 разных многостраничных документа! Причем все эти документы для работы реально не нужны - они нужны для отчетности, которая качество преподавания никак не характеризует.
Вот и получается, что к началу учебного года во Владимире практически в каждой школе хоть один предмет некому вести.
ИСТОЧНИК KP.RU