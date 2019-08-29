В аварийной школе в Гусь-Хрустальном члены комиссии встретились с родительским комитетом

29 августа в Гусь-Хрустальном рабочая комиссия провела встречу с родительским комитетом аварийной школы №13. В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента здравоохранения Михаил Соловьёв, глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов, директора городских школ №13 и №16.

В своём выступлении мэр города ещё раз объяснил родителям, что им было принято решение не открывать школу №13 2 сентября, подробно рассказал, какие действия предпринимает городская администрация, чтобы как можно быстрее привести здание в надлежащий вид.

Напомним, Губернатор Владимир Сипягин поручил до 30 августа разработать предложения, где и в каких условиях будут учиться дети, как будут добираться до места обучения. Глава Гусь-Хрустального пояснил, что оптимальный вариант для учеников аварийной школы – временный перевод их на обучение в соседнюю школу №16, которая будет вынуждена работать в две смены. При этом дорога до данного учебного заведения увеличится для ребят примерно на 1,5 км.

Алексей Соколов обещал родителям тщательно изучить пеший маршрут учеников, состояние тротуаров, освещения, безопасность дорожного движения. «Я дал поручение, и этими вопросами сейчас занимаются. Так, по освещению – мы фонарные столбы, где они необходимы, поставим, лампы заменим», – отметил глава Гусь-Хрустального.

Кроме того, муниципалитет активно ведёт переговоры с перевозчиками общественного транспорта, работающими на территории города, чтобы они временно изменили маршрут с заездом к школам №13 и №16.

Что касается здания школы №13, то здесь, по словам Алексея Соколова, необходимо дождаться результатов проводящейся экспертизы, на основании которой будет принято конкретное решение по организации ремонта здания.