2019-08-29T17:13:05+03:00
Общество

В Законодательном Собрании пояснили ситуацию с переработкой закона «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»

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Законодательное СобраниеЗаконодательное СобраниеФото: Валерия ПРОНИНА
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29 августа аппарат Законодательного Собрания Владимирской области получил пресс-релиз администрации области под названием «Только что принятый закон «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» должен быть переработан». Также в распоряжении ЗС есть письмо прокуратуры региона, на которое ссылается уважаемая пресс-служба Белого дома. В связи с этим пресс-служба Заксобрания дала некоторые пояснения о том, что пресс-релиз содержит недостоверную информацию.

Во-первых, перерабатывать своевременно принятый закон о межбюджетных отношениях никакой надобности нет. По сути он соответствует федеральному. А вот ссылки на письмо прокуратуры, которые указаны в пресс-релизе, не соответствуют действительности. Цитата: «Кроме того, отмечает прокурор, субсидии местным бюджетам, распределяемые на конкурсной основе, а также субсидии за счёт средств резервного фонда администрации региона и субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из резервных фондов Президента и Правительства России, должны устанавливаться актами того же высшего исполнительного органа субъекта РФ». В письме прокуратуры нет этой информации.

Во-вторых, субсидии не должны априори устанавливаться актами высшего исполнительного органа субъекта. В ФЗ четко прописано, что все субсидии устанавливаются законом области или постановлением губернатора. Кому отдать это право, решает региональный парламент. В нашем случае, Законодательное Собрание дало право губернатору распоряжаться своим резервным фондом, остальные субсидии распределяются законом области.

В-третьих, вызывает непонимание, почему в пресс-релизе содержится информация о порядке определения и установления предельного уровня софинансирования субъектов РФ объема расходных обязательств муниципальных образований. Все верно, в Бюджетном кодексе прописано, что это право отдается высшему исполнительному органу государственной власти субъекта, то есть, администрации Владимирской области. Это остается неизменным. Дублировать нормы Бюджетного кодекса в региональном законе бессмысленно, поскольку, в любом случае, федеральный кодекс является главенствующим, и региональный закон не может определять иные нормы.

Таким образом, мы выражаем искреннее недоумение по поводу появления пресс-релиза, содержащего информацию, которая может ввести в заблуждение журналистов и аудиторию региональных СМИ.

Законодательное собрание Владимирской области настаивает на том, что «Закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области» был принят своевременно. Напомним, на момент начала работы над законопроектом у депутатов скопилась масса обращений от муниципальных образований, руководство которых не понимало, по какому принципу распределяются субсидии. Закон призван был сделать эту схему прозрачной и вывести распределение финансовых потоков на публичное обсуждение всеми избранниками народа.

Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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