Только что принятый закон «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» должен быть переработан

На имя Губернатора Владимира Сипягина поступило официальное письмо от прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина, в котором указывается на необходимость внести изменения в бюджетное законодательство Владимирской области в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ.

Соответствующий федеральный закон был подписан Президентом России Владимиром Путиным практически сразу после поспешного принятия Законодательным Собранием 33-го региона закона «О внесении изменения в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области». О предстоящем изменении федерального законодательства депутаты ЗС знали заранее, но желание поскорее принять свой закон тогда пересилило предложение взвешенно и ответственно подойти к этому делу. И теперь прокуратура области требует исправить эту поспешность.

В своём письме в обладминистрацию прокурор области указывает на то, что правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта РФ местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектов РФ объёма расходного обязательства муниципального образования, согласно Бюджетному кодексу, должен устанавливаться нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, то есть – администрации Владимирской области, и эта норма должна быть зафиксирована в законе.

Кроме того, отмечает прокурор, субсидии местным бюджетам, распределяемые на конкурсной основе, а также субсидии за счёт средств резервного фонда администрации региона и субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из резервных фондов Президента и Правительства России, должны устанавливаться актами того же высшего исполнительного органа субъекта РФ.

Местным бюджетам могут быть предоставлены и иные межбюджетные трансферты из регионального бюджета. Методика их распределения и правила их предоставления также устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ – администрации Владимирской области.

Всё это – ровно то, что предлагал включить в текст закона глава региона, возвращая закон без подписания в Законодательное Собрание. Однако большинство депутатов не прислушалось к доводам Губернатора, и теперь закон придётся менять практически сразу после его принятия, что определённым образом характеризует качество законотворческого процесса.

Во исполнение принятых изменений федерального законодательства прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин предложил Губернатору Владимиру Сипягину «принять меры к разработке требуемых нормативных актов администрации области, а также подготовить проекты законов области о внесении изменений в только что принятый Законодательным Собранием закон «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» и в закон об областном бюджете.