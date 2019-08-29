Губернатор Владимир Сипягин наградил лучших работников системы образования области

29 августа в Областном дворце культуры и искусства прошла Педагогическая ассамблея работников системы образования Владимирской области, посвящённая 75-летию со дня образования региона и предстоящему Дню знаний.

В мероприятии приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, врио заместителя главы региона по внутренней политике Игорь Моховиков, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Пронюшкин, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, депутаты регионального парламента, а также руководители органов и структурных подразделений администрации области, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, педагоги, руководители образовательных организаций, муниципальных систем образования, представители профсоюзных организаций.

В своём выступлении Губернатор особо остановился на реализации во Владимирской области национальных проектов, рассказал о результатах и перспективах развития системы образования. Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин определил образование одним из 12 национальных приоритетов развития. Главой государства поставлена амбициозная цель – к 2024 году вывести Россию в мировые лидеры по качеству общего и профессионального образования.

В период с 2020 по 2023 год в рамках реализации нацпроекта «Образование» запланировано выделение федеральных средств в объёме 1 миллиарда 132,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на завершение строительства Камешковской школы и Купреевской школы Гусь-Хрустального района, строительство школы в микрорайоне Коммунар и детских садов во Владимире.

«Нами выполнено поручение Президента по обеспечению дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2021 году будет полностью ликвидирован дефицит ясельных мест в области, - отметил Владимир Сипягин. - Мы строим новые школы, чтобы ликвидировать вторую смену. В этом учебном году 1000 учеников примет новая школа в Собинке. Ещё одна школа на 550 скоро откроется в Кольчугине. В рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году в сельских школах планируется сделать центры образования, создать в этих школах условия для занятий физкультурой, обновить материально-техническую базу в коррекционных учреждениях, открыть 10 современных мастерских на базе колледжей».

В рамках ассамблеи состоялась церемония награждения. Губернатор вручил 8 педагогам дипломы и сертификаты по 200 тысяч рублей – они стали победителями конкурса на получение денежного поощрения: учитель русского языка и литературы гимназии №35 г. Владимира Анастасия Львова, учитель химии и биологии школы № 12 округа Муром Оксана Сулимова, учитель биологии школы № 43 г. Владимира Карина Хлобыстова, учитель географии школы № 8 г. Владимира Юлия Морозкина, учитель географии и химии Новкинской школы Камешковского района Алла Кузнецова, учитель физики и астрономии школы №15 г. Гусь-Хрустального Светлана Лактюшова, учитель русского языка и литературы Ляховской средней школы Меленковского района Надежда Баранова, учитель истории и обществознания средней школы № 9 г. Коврова Наталья Кукушкина.

Также гранты в размере 500 тысяч рублей по итогам областного конкурса получили 5 сельских и 5 городских школ, успешно внедряющих инновационные образовательные программы: школа № 23 города Коврова, школы №2 и №4 округа Муром, школа №9 Вязниковского района, гимназия №6 округа Муром, Симская школа имени А.Ф. Богомолова Юрьев-Польского района, Ставровская школа Собинского района, Молотицкая школа Муромского района, Стародворская школа Суздальского района, Вяткинская школа Судогодского района.

По итогам ежегодного конкурса среди колледжей, внедряющих инновационные образовательные проекты, победителями стали три учреждения: Гусь-Хрустальный технологический колледж, Владимирский авиамеханический колледж и Владимирский политехнический колледж. Эти учебные заведения получили по 1 млн рублей, которые будут направлены на развитие дуального образования, создания современных условий для работы и учёбы.

Благодарственными письмами администрации области награждён директор Ковровского транспортного колледжа Михаил Малышев и победительница областного конкурса «Мастер производственного обучения – 2019», мастер Владимирского индустриального колледжа Нина Мелентьева.

Кроме того, были отмечены успехи победителей областных олимпиад – студентов-отличников, которые обучаются по остродефицитным профессиям и специальностям. Это –студентка Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа (направление «повар, кондитер») Светлана Лебедева, студент Гусь-Хрустального технологического колледж (направление «сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)») Дмитрий Низов, студентка Владимирского химико-механического колледжа («технология производства и переработки пластических масс и эластомеров») Юлия Большакова, студент Гусевского стекольного колледжа (направление «автоматизация технологических процессов и производств») Андрей Марконин.

За значительный вклад в развитие системы образования почетные грамоты администрации области вручены директору специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи Ирине Великановой, директору Владимирского авиамеханического колледжа Николаю Виноградову, директору Ковровского колледжа сервиса и технологий Анатолию Сидорову.

«Ещё раз поблагодарю всех педагогов за напряжённый и плодотворный труд. И государство, и администрация Владимирской области всегда стараются оказывать всестороннюю поддержку нашим дорогим учителям, ведь именно от них во многом зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного края, всей России. Счастья вам, крепкого здоровья и отличного настроения в новом учебном году! Мира и процветания вашим семьям!» - заключил Владимир Сипягин.