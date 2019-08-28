2019-08-29T17:13:05+03:00
Общество

Билайн и GoTech привлекают стартапы для развития 5G и инновационных продуктов

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Билайн, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, стал партнёром конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience. Компания ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе Билайн, созданной для работы в сетях нового поколения.

В фокусе Билайн проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях:

- умный город;

- промышленность;

- дроны;

- беспилотные автомобили;

- виртуальная и дополненная реальность;

- энергоэффективные технологии;

- телемедицина.

В рамках трека пилотных проектов компания также рассматривает команды разработчиков и стартапы, которые смогут представить:

- B2B-решения в области FinTech, Retail, Marketing, HR Tech, Индустрия 4.0 и EnergyTech, подключенные автомобили, VR/AR/MR, тактильный интернет, телемедицина, умный город и управление здравоохранением в городской среде (Urban Health) и др.

- B2C-решения, позволяющие быстрее решать бытовые задачи и упростить процесс управления финансами, используя интерфейс мобильного приложения

- Технологии и продукты, которые могут отслеживать поведение водителя за рулем автомобиля (контроль поведения водителя, поощрение безопасного вождения, управление страховыми выплатами)

Отдельное внимание будет уделено социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health.

Билайн не первый год участвует в номинациях GoTech. По результатам конкурсов 2017 и 2018 годов компания начала сотрудничать с несколькими проектами, среди них:

- Cloud Interpreter – разработанная стартапом платформа помогает людям со слуховыми ограничениями преодолеть языковой барьер и получить консультации по использованию сервисов компании. Билайн внедрил платформу в тариф «Социальный пакет», созданный специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Теперь люди, испытывающие сложности со слухом, могут зайти на неё с помощью сайта или мобильного приложения и получить помощь специальных консультантов в удобном для них формате;

- PharmMarket - команда разработчиков предложила площадку, которая объединяет малую и среднюю аптечные розницы и фармацевтические компании. Билайн внедрил эту технологию в приложение «Мой Билайн», и теперь клиенты компании могут покупать товары аптечного ассортимента по выгодным ценам за счет скидок и программ лояльности.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн: «Сегодня 5G — это одна из самых широко обсуждаемых технологий. И хотя пока в России и европейских странах поиск решений в этой области носит больше экспериментальный характер, нам важно предвосхищать развитие тех технологий, которые будут определять рынок буквально завтра. И конечно, поиск таких решений и идей в стартап-среде – самый логичный и перспективный для нас ход с точки зрения построения действительно работающих моделей будущего. А возможность совместного теста на пилотной зоне 5G Билайн в Сколково – это реальный шаг к жизненной проверке гипотез и предлагаемых решений».

Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте https://www.gotech.vc/contest. Форум GoTech Arena (https://gotech.vc), где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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