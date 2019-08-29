За долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» у жителя Коврова арестован автомобиль

28 августа судебные приставы и специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» провели совместный рейд по взысканию задолженности за электроэнергию в г. Коврове. В ходе мероприятия у одного из жителей города был арестован автомобиль Volkswagen. Сумма задолженности за электрическую энергию хозяина транспортного средства превышает 53 тыс. рублей. Просроченная задолженность жителей города Коврова перед филиалом энергосбытовой компании по состоянию на 1 августа составляет 55,8 млн рублей.

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В ходе рейда в одной из квартир был произведен арест бытовой техники (телевизор, холодильник, микроволновая печь). Судебные приставы дали десять дней должникам на то, чтобы погасить сумму по иску, иначе их имущество будет изъято для реализации и погашения долга. Жительница другой квартиры согласилась на месте оплатить долг за электроэнергию в размере 6 тыс. рублей. Жильцам, которых не оказалось дома, были оставлены уведомления о необходимости явки в службу судебных приставов для определения источников погашения задолженности. Мероприятие проводилось в рамках совместной акции энергетиков и Управления ФССП по Владимирской области «В отпуск – без долгов!».

За 7 месяцев 2019 года в отношении должников в Коврове было подано более 2000 исков с суммой требований 13,6 млн рублей. До направления материалов в суд Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит активную работу со своими клиентами: напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленную энергию путем личных звонков, направления предупреждений и СМС о наличии задолженности. Клиенты включаются в список рассылки, если не оплачивают счета более двух месяцев.

Также компания продолжает применять ограничительные меры, которые являются одним из самых действенных способов воздействия на должников. После получения уведомления о возможном ограничении довольно часто клиенты гасят задолженность либо обращаются за предоставлением рассрочки. За семь месяцев 2019 года в Коврове без электричества из-за долгов осталось 375 человек.

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«Мы используем два способа уведомления должников, физических лиц, об отключении электрической энергии: текст извещения включается в счет-квитанцию абонента или направляется отдельным документом. Если задолженность не была погашена в течение 30 дней, у данных потребителей мы производим отключение», – рассказала руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов в г. Коврове «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Лесникова.

«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает своих клиентов о том, что в случае наличия задолженности более чем в 30 тысяч рублей, им могут ограничить выезд за границу. Часто туристы узнают об этом только на стойке регистрации в аэропорте или на вокзале. Кроме этого, за долги также могут вынести постановление о запрете на распоряжение принадлежащим должнику движимым и недвижимым имуществом (в том числе запрет на совершение регистрационных действий: возможность продать транспортное средство или жилье, переоформить собственника). Проверить наличие возбужденного в отношении вас исполнительного производства можно на сайте владимирских судебных приставов: www.r33.fssprus.ru.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться сервисом «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. Для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей.