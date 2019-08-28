По решению Губернатора Владимира Сипягина завтра в Гусь-Хрустальном начнёт работать специальная комиссия

27 августа Губернатор области Владимир Сипягин провёл экстренное совещание, на котором обсудил ситуацию, связанную с обрушением части кровли и потолка в актовом зале школы №13 города Гусь-Хрустального. В заседании приняли участие врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, врио заместителя Губернатора по внутренней политике Игорь Моховиков, представитель департамента образования администрации области, глава администрации города Алексей Соколов.

Губернатор отметил, что авария в учебном заведении произошла ещё 18 августа. Однако руководители муниципалитета своевременно не проинформировали об этом департамент образования. О случившемся в администрацию области сообщили только вечером 26 августа. Кроме того, 27 августа информационное сообщение о ЧП поступило в приёмную главы региона от ГУ МЧС России по Владимирской области.

В ходе совещания глава города Алексей Соколов предложил законсервировать часть здания, подлежащую ремонту, а в другой части — начать учебный год. Но Владимир Сипягин категорически не согласился с предложенным вариантом, подчеркнув, что безопасность детей — превыше всего.

Губернатор распорядился срочно создать комиссию, которая с выездом на место должна принять оперативное решение по выходу из сложившейся ситуации.

Для этого 28 августа комиссия во главе с Игорем Моховиковым начнёт работать в Гусь-Хрустальном. Специалисты обследуют здание, встретятся с родителями и преподавательским составом школы.

Напомним, акт о приёмке к новому учебному году данного учебного заведения был подписан ещё 31 июля. Под этим документом свои подписи поставили представители администрации города, профсоюзной организации, МЧС, специалисты по охране труда, правоохранительных и федеральных надзорных органов.

О проблемах с протекающей кровлей было известно ещё в прошлом году. Однако меры со стороны администрации Гусь-Хрустального приняты не были. Кроме того, ситуацию с ремонтом трёхэтажного здания, которое было построено в 1938 году, осложняло то, что школа с 1998 года имеет статус памятника регионального значения. Поэтому здесь невозможно провести ремонтные работы без специального проекта, выполнять их может только организация с соответствующей лицензией.