Билайн и OVRPOWER договорились развивать интернет вещей и виртуальную реальность на базе 5G

Билайн и компания OVRPOWER (ООО Метроком) заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 3 года. Компании договорились о совместной разработке и реализации проектов с применением виртуальной и дополненной реальности (англ. Virtual reality/VR иAugmented reality/AR) на сетях связи 5G.Одним из перспективных направлений сотрудничества является развитие технологий интернета вещей (англ. Internet of Things/IoT) с использованием наиболее современных решений в области визуализации и обучения.

В рамках партнерства Билайн предоставит партнеру доступ к одной из своих тестовых сетей 5G в России для создания продуктов и сервисов, в особенности, обучающих игр и симуляторов, а также картин дополненной реальности. Наиболее перспективные проекты будут интегрированы в продукты и услуги Билайн.

В июле партнеры провели первые совместные тесты VR-приложений на одном из пилотных сегментов сети 5G Билайн. В 2020 году будет открыта постоянная площадка по разработке и тестированию VR/AR приложений на базе MEC-архитектуры в сетях 5G. MEC-архитектура (англ. Mobile edge computing) представляет собой концепцию сетевой архитектуры, основная особенность которой состоит в том, что обработка пользовательского трафика производится ближе к абоненту, что снижает нагрузку на транспортную сеть и увеличивает скорость отклика приложений, чувствительных к задержкам.

Сергей Кнышев, Директор по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»:«Объединяя характеристики сетей связи пятого поколения с возможностями создания нового клиентского опыта, которые открывают технологии дополненной и виртуальной реальности, мы делаем один из первых важных шагов к пилотированию кейсов практического использования 5G».

Сергей Анцукевич, Технический Директор ООО «Метроком»: «Первые тесты показали высокую стабильность канала передачи данных. В процессе увеличения нагрузки среднее значение задержки передачи держалось на уровне 3 мс при разбросе задержки 1.5 мс, что полностью удовлетворяет требованиям для передачи VR-контента высокого качества».

Благодаря сети нового поколения 5G, решения и продукты на базе VR и AR смогут развиваться на качественно новом уровне, а также получат широкое распространение среди пользователей. В 2020 году Билайн будет готов ввести в эксплуатацию в Москве новейшую 5G-ready сеть связи. Стартовавшая в 2018 году модернизация мобильной сети Билайн в Москве является самой масштабной реконструкцией инфраструктуры сети за всю историю компании.

Первая фаза проекта по модернизации, включающая обновление сети связи во всех районах Москвы, в том числе и ЦАО, завершится к сентябрю 2019 года. В результате емкость сети значительно вырастет, а скорость мобильного интернета увеличится в три раза. Завершение второй фазы, предполагающей финальную доработку сети и подготовку инфраструктуры к внедрению мобильной связи пятого поколения, планируется в 2020 году.

Проект развития московской сети Билайн предполагает масштабную модернизацию инфраструктуры мобильной связи с использованием оборудования, поддерживающего технологию интернета вещей NB-IoT. По завершению модернизации сеть Билайн будет полностью готова для поддержки десятков миллионов умных устройств интернета вещей.