У владимирцев выяснят, куда они девают время

27 августа Владимирстат начал очень необычное и редко проводимое исследование - на что жители региона тратят время. Статистики узнают, правда ли, что мы часами «втыкаем» в мобильники и пялимся в телевизоры, или все-таки жители Владимирской области проводят время более рационально: в общении с друзьями и творчестве. 35 интервьюеров с 27 августа по 25 сентября опросят членов 490 домохозяйств в 16 городах и поселках Владимирской области и в 10 деревнях. Отдельно будет собираться статистики по семьям и отдельно по возрастам - до 15 лет и старше.

Одновременно такое же исследование пройдет по всей стране. У жителей спросят, из чего складывается их день в будни и в выходные. В результате статистики узнают, сколько времени люди тратят на работу, учебу, спорт, домашние обязанности, развлечения. И как времяпрепровождение зависит от города, места жительства, возраста, образования, профессии.

На память об участии в исследовании интервьюер вручит респонденту весьма практичную вещь - набор для фиксации информации (блокнот, ручку и оригинальный календарь с логотипом Росстата).

КСТАТИ

Такое же исследование, только с меньшим числом опрошенных, проходило в 2014 году. Тогда статистики выяснили, что мужчины тратят на работу 20-20% своего времени, 5-7% времени уходит на домашние дела, на учебу - около 1,5%, и примерно 45% времени тратится на себя: еда, сон, баня и сауна. Свободного времени у мужчин около 15%.

Женщины заняты на работе 13-16% своего времени, домашняя работа занимает 14% времени, образование - около 1,5%, на себя уходит примерно 46%. Свободного времени у женщин остается примерно 10%.