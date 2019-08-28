2019-08-27T17:47:08+03:00
Общество

У владимирцев выяснят, куда они девают время

Владимирские статистики начинают необычное исследование
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"Время, время так не справедливо...""Время, время так не справедливо..."Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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27 августа Владимирстат начал очень необычное и редко проводимое исследование - на что жители региона тратят время. Статистики узнают, правда ли, что мы часами «втыкаем» в мобильники и пялимся в телевизоры, или все-таки жители Владимирской области проводят время более рационально: в общении с друзьями и творчестве. 35 интервьюеров с 27 августа по 25 сентября опросят членов 490 домохозяйств в 16 городах и поселках Владимирской области и в 10 деревнях. Отдельно будет собираться статистики по семьям и отдельно по возрастам - до 15 лет и старше.

Одновременно такое же исследование пройдет по всей стране. У жителей спросят, из чего складывается их день в будни и в выходные. В результате статистики узнают, сколько времени люди тратят на работу, учебу, спорт, домашние обязанности, развлечения. И как времяпрепровождение зависит от города, места жительства, возраста, образования, профессии.

На память об участии в исследовании интервьюер вручит респонденту весьма практичную вещь - набор для фиксации информации (блокнот, ручку и оригинальный календарь с логотипом Росстата).

КСТАТИ

Такое же исследование, только с меньшим числом опрошенных, проходило в 2014 году. Тогда статистики выяснили, что мужчины тратят на работу 20-20% своего времени, 5-7% времени уходит на домашние дела, на учебу - около 1,5%, и примерно 45% времени тратится на себя: еда, сон, баня и сауна. Свободного времени у мужчин около 15%.

Женщины заняты на работе 13-16% своего времени, домашняя работа занимает 14% времени, образование - около 1,5%, на себя уходит примерно 46%. Свободного времени у женщин остается примерно 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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