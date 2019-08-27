2019-08-27T10:02:57+03:00
Общество

«Т Плюс» проведет диагностирование трубопровода Октябрьского проспекта с помощью робота

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Диагностика сетей роботомДиагностика сетей роботом
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Владимирский филиал «Т Плюс» проведет диагностику магистральной тепловой сети Октябрьского проспекта с помощью телеуправляемого робота для определения ее технического состояния. Специальная программа не только определяет места повреждений, но также помогает выбрать необходимый метод ремонта, дает заключение о критичности дефекта и сроке дальнейшей эксплуатации трубы. В общей сложности роботу предстоит проверить 1420 м коммуникаций диаметром 426 мм. Стоимость проведения обследования составит 5 млн рублей.

Робот поможет энергетикам отыскать слабые участки и произвести при необходимости точечную замену без масштабных вскрытий и дискомфорта для горожан. Передвигаясь по трубопроводу, он ищет коррозию, вмятины, трещины – измеряет толщину стенок трубы на 100% поверхности, не пропуская ни одного дефекта. Снаружи оператор в режиме онлайн получает соответствующую картинку.

Диагностика сетей роботом

Диагностика сетей роботом

Новый метод дополняет традиционный способ проверки тепловых сетей – гидравлические испытания. Отметим, что данный участок успешно выдержал проверку повышенным давлением. Но технологические нарушения, которые возникали на сетях во время последнего отопительного сезона, стали причиной для дополнительного исследования трубопровода.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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