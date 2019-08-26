2019-08-26T17:48:11+03:00
Общество

Во Владимирской области продолжается подготовка к Единому дню голосования

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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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8 сентября в регионе пройдёт 50 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, 48 из них – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, 2 – по выборам глав округа Муром и города Собинки. Всего замещается 470 мандатов.

Как сообщили в Избирательной комиссии Владимирской области, о своём желании участвовать в выборах организующие комиссии уведомили 1620 кандидатов, из них зарегистрировано 1484 человек. После регистрации, по данным на 22 августа, выбыло 20 человек. Таким образом, в предвыборной гонке на данный момент участвует 1464 кандидата, из них 1208 – от политических партий и 256 самовыдвиженцев.

К избирательной кампании 2019 года издано распоряжение администрации области от 24.07.2019 №625-р, которым утверждён состав рабочей группы, а также план мероприятий по координации организационно-технического обеспечения выборов. В частности, сейчас происходит обеспечение избирательных комиссий помещениями и транспортом, оргтехникой, средствами связи, техническим оборудованием; оказывается содействие по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями в период предвыборной агитации; создаются условия для голосования маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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