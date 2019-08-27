«Наши отношения закончились»: сыровар Денис Лебедев скормил щуке кольцо для Бузовой и выпустил рыбу в Каменку

Победитель шоу на ТНТ «Замуж за Бузову» Денис Лебедев хотел подарить известной телеведущей и певице кольцо из белого золота в виде скрепки, эскиз которого придумал сам. Но украшение так и не дошло до Ольги Бузовой, поэтому сыровар из Суздаля решил отдать подарок землякам. Он положил кольцо в пасть щуки и выпустил в реку Каменку недалеко от церкви Ильи Пророка.

Денис Лебедев рассказал «Комсомолке», что подарок не дошел до получателя вовсе не потому, что от него отказались.

- Олю я так не смог увидеть, а передавать ей кольцо через кого-то не хотел. Наши отношения закончились. И поэтому этот подарок я решил отдать жителям Суздаля и гостям, чтобы они поймали удачу за хвост. Почему щука? Это хищная рыба, у которой максимальная продолжительность жизни. О ней распространено много историй. Чего только в щуке не находят: от банок до украшений внутри, - сказал сыровар Денис Лебедев. - Кольцо сделали по моему эскизу в виде скрепки. Его стоимость — около 100 тысяч рублей.

По сути, Денис мог следовать цитате из драмы Островского «Бесприданница»: «Так не доставайся ж ты никому!» - и оставить украшение себе, но не пожалел 100 тысяч для суздальчан. Кстати, щуку весом в два килограмма сыровар поймал сам:

- Из суздальской щуки можно сделать вкуснейшие котлеты и порадовать себя золотишком, - отметил Денис.

lebedevdenis.ru Друзья!!! Чудесный день today Делай добро и бросай его в воду! Арменфильм Теперь в реке Каменка в Суздале живет Щука, в животе которой золотое кольцо из белого золота, изготовленное по моей идее @buanje Из суздальской щуки можно сделать вкуснейшие котлеты и порадовать себя золотишком Ни одна Сука, ой Щука не пострадала Удачи #L22#люблюлюдей#делайдоброибросайеговводу

Тем, кто живет от Суздаля далеко и точно не поедет с удочкой к реке, сыровар советует не расстраиваться: в Инстаграме он тоже разыгрывает ювелирные украшения, а сейчас запускает свою коллекцию изделий. Если вдруг в щуке кольцо не найдете, то у вас будет еще один шанс получить украшение.