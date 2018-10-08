2018-10-09T09:53:29+03:00
Звезды

Суздальский сыровар вышел в финал шоу "Замуж за Бузову"

Денис Лебедев растопил сердце ведущей "Дома-2"
Алексей СУХОВ
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7 октября показали последнюю серию шоу "Замуж за Бузову". Напомним, после того, как ведущую "Дома-2" бросил футболист Дмитрий Тарасов, она решила найти себе жениха на проекте.

Среди 15 претендентов, претендующих на руку и сердце звезды, оказался наш земляк. суздальский сыровар Денис Лебедев. Он сразу же покорил Ольгу: постоянно делал ей комплименты, дарил цветы, понравился маме.

В последней серии Ольга попрощалась с двумя "женихами". Александра Гринева она обвинила во лжи, а Сергею Зеленскому пожелала найти ту, с кем он будет по-настоящему счастлив.

А вот Денису Лебедеву она сказала, что хочет понять, связывают их настоящие чувства или все это было на камеру. Сыровар был счастлив. Его инстаграм пестрит фото и клипами Ольги Бузовой, а посты с надписью "пазл сложился" намекают на то. что отношения пары продолжились и после реалити-шоу.

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