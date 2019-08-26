«Дорожная карта» по совершенствованию деятельности Кольчугинского детского дома-интерната выполнена

23 августа в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей прошёл информационный день для представителей средств массовой информации.

Сотрудники учреждения и руководители областного департамента социальной защиты проинформировали представителей СМИ о выполнении межведомственного плана мероприятий по совершенствованию деятельности Кольчугинского детского дома-интерната и повышению качества предоставления услуг, разработанного по поручению Губернатора Владимира Сипягина. Напомним, документ был утверждён главой региона по итогам рабочего визита в учреждение группы специалистов аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка с врачами-экспертами московской городской детской клинической больницы им. З.А. Башляевой во главе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой в апреле этого года. Все мероприятия плана выполнены в установленные сроки.

Напомним, что уже в апреле в учреждении была проведена повторная диспансеризация всех несовершеннолетних. Привлечены врачи областной детской больницы, центра специализированной медпомощи из Пиганово, Кольчугинской Центральной районной больницы. В полной мере обеспечивается выполнение индивидуальных назначений 83 детям. У всех отмечается положительная динамика в лечении.

Штатная численность интерната увеличена на 39 единиц, из них 24 – это медицинские работники. Отделом опеки и попечительства проведено обследование условий жизни всех 106 детей, акты включены в состав документов личного дела. С подразделениями Федеральной службы судебных приставов сверена информация о родителях-неплательщиках алиментов.

В настоящее время 100 процентов детей включены в образовательный процесс. Проведена перепланировка помещений (выделены спальни и зоны активности), отремонтированы учебные классы, закуплены игровые элементы, развивающие пособия и современное реабилитационное оборудование. В учебно-тренировочной квартире для самостоятельного проживания, а также в двух малогабаритных квартирах проходят обучающий курс сопровождаемого проживания воспитанники старшего возраста. На сегодняшний день учреждение готово принимать детей-инвалидов по принципу детского сада – на дневное пребывание, а для родителей из других районов – на пятидневную неделю.

Отметим, что материально-техническая база дома-интерната, деловые и личные качества сотрудников получили высокую оценку и Уполномоченного по правам ребёнка. Профессионализм штатных медицинских работников, участвующих в организации специализированной психиатрической и медико-социальной помощи, был отмечен и специалистами Национального клинического центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского в июне 2019 года.

В ходе знакомства с учреждением журналисты посетили индивидуальные занятия по реабилитации для детей-колясочников, побывали в кабинетах психолога и логопеда. Для участников мероприятия провели экскурсию по территории интерната с посещением спортивной площадки, «зелёной зоны» и выставки детского творчества.

Кроме того, журналисты побывали на репетиции праздничного концерта, посвящённого началу учебного года, на тематическом занятии «Сбор рюкзачка» и мастер-классе по изготовлению открытки для любимого учителя.