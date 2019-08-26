2019-08-26T17:48:11+03:00
Общество

«Дорожная карта» по совершенствованию деятельности Кольчугинского детского дома-интерната выполнена

Поделиться:
Фото: Кольчугинский дом-интернат для умственно отсталых детейФото: Кольчугинский дом-интернат для умственно отсталых детей
Изменить размер текста:

23 августа в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей прошёл информационный день для представителей средств массовой информации.

Сотрудники учреждения и руководители областного департамента социальной защиты проинформировали представителей СМИ о выполнении межведомственного плана мероприятий по совершенствованию деятельности Кольчугинского детского дома-интерната и повышению качества предоставления услуг, разработанного по поручению Губернатора Владимира Сипягина. Напомним, документ был утверждён главой региона по итогам рабочего визита в учреждение группы специалистов аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка с врачами-экспертами московской городской детской клинической больницы им. З.А. Башляевой во главе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой в апреле этого года. Все мероприятия плана выполнены в установленные сроки.

Напомним, что уже в апреле в учреждении была проведена повторная диспансеризация всех несовершеннолетних. Привлечены врачи областной детской больницы, центра специализированной медпомощи из Пиганово, Кольчугинской Центральной районной больницы. В полной мере обеспечивается выполнение индивидуальных назначений 83 детям. У всех отмечается положительная динамика в лечении.

Штатная численность интерната увеличена на 39 единиц, из них 24 – это медицинские работники. Отделом опеки и попечительства проведено обследование условий жизни всех 106 детей, акты включены в состав документов личного дела. С подразделениями Федеральной службы судебных приставов сверена информация о родителях-неплательщиках алиментов.

В настоящее время 100 процентов детей включены в образовательный процесс. Проведена перепланировка помещений (выделены спальни и зоны активности), отремонтированы учебные классы, закуплены игровые элементы, развивающие пособия и современное реабилитационное оборудование. В учебно-тренировочной квартире для самостоятельного проживания, а также в двух малогабаритных квартирах проходят обучающий курс сопровождаемого проживания воспитанники старшего возраста. На сегодняшний день учреждение готово принимать детей-инвалидов по принципу детского сада – на дневное пребывание, а для родителей из других районов – на пятидневную неделю.

Отметим, что материально-техническая база дома-интерната, деловые и личные качества сотрудников получили высокую оценку и Уполномоченного по правам ребёнка. Профессионализм штатных медицинских работников, участвующих в организации специализированной психиатрической и медико-социальной помощи, был отмечен и специалистами Национального клинического центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского в июне 2019 года.

В ходе знакомства с учреждением журналисты посетили индивидуальные занятия по реабилитации для детей-колясочников, побывали в кабинетах психолога и логопеда. Для участников мероприятия провели экскурсию по территории интерната с посещением спортивной площадки, «зелёной зоны» и выставки детского творчества.

Кроме того, журналисты побывали на репетиции праздничного концерта, посвящённого началу учебного года, на тематическом занятии «Сбор рюкзачка» и мастер-классе по изготовлению открытки для любимого учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владимирский университет незаконно требовал денег за тренировки на спортплощадке
Муромлянин, захотевший купить икру, стал жертвой мошенников
Владимирский гимнаст получил две медали Кубка России
Бывшего начальника владимирской Росгвардии будут судить
Киржачский избирком оспорил участие в выборах Татьяны Гусевой
Пьяный ковровчанин умышленно застрелил своего знакомого на охоте
На кладбище "Улыбышево" почтят память актера Алексея Фомкина
Дочка "РЖД" осудила у Владимирской области почти в 9 меньше, чем хотела
Во Владимире мошенники выдавали денежные займы, завладевая обманным путем имуществом клиентов
В Юрьев-Польском нетрезвый москвич хотел "откупиться" 30-ю тысячами
У жительницы Киржача украли деньги, пока она была на приеме у врача
Вице-спикер ЗС Владимирской области снял свою кандидатуру с выборов мэра Собинки
К 75-летию Победы все владимирцы старше 75 лет получат по 1000 рублей
ПСБ снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовых
Жительница Юрьев-Польского стала лучшей дояркой России
Во Владимирской области большинство погибших на воде были пьяны
Пьяная молодежь устроила ДТП Камешковском районе - все чудом остались живы
В Александрове с размахом отметили День города
Во Владимире водитель автобуса зажал в дверях инвалида 3 группы и протащил его по асфальту
В Ковровском районе бешеный лисенок умер у собачьей конуры
Во Владимире ограбили рынок на Чайковского