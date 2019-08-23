2019-08-22T17:35:30+03:00
Общество

С 1 сентября проездные заменят на транспортные карты

При этом они подорожают
Поделиться:
Вот таки транспортные карты будут у горожанВот таки транспортные карты будут у горожанФото: Администрация города Владимира
Изменить размер текста:

Транспортными картами еще летом начали заменять социальные проездные. И вот теперь очередь дошла до остальных. С 21 августа транспортные карты для обычных граждан (не льготников) можно получить и пополнить в сети киосков «Роспечати». Действовать транспортная карта будет, как раньше проездной. То есть на тех же маршрутах, что и сейчас (обслуживаемых ООО «АДМ», АО «Владимирпассажиртранс» и ООО «Виктория») без ограничения числа поездок. Стоит сама карта 50 рублей. Зато купил один раз, а дальше клади только ежемесячный платеж и катайся, сколько хочешь. При этом безлимитный проезд подорожал, класть на карту надо 1500 рублей в месяц (сейчас проездной билет стоит 1400 рублей).

- Транспортную карту можно использовать не только как электронный проездной, но и как электронный кошелек, кладя на нее любую сумму денег (хоть 24 рубля на один проезд), - рассказали в мэрии. - Однако использовать ее и для того, и для другого не получится. Либо проездной, либо электронный кошелек. Хотите то и другое - покупайте две карты. В будущем обе функции мы хотим совместить на одной карте, однако точных сроков пока назвать нельзя.

Кстати, если людям не очень хочется связываться с транспортной картой, по-прежнему сохранятся другие формы оплаты: банковской картой и наличными.

Многие сразу же обрадовались возможности уйти от налички и платить за проезд картой. Вот только новые валидаторы пока ограничены в своих функциях. Они почему-то принимают лишь бесконтактные карты. А карты, которые «вставляются», уже не подходят.

- Почему-то нельзя расплатиться также телефоном и часами, - рассказал нам владимирский программист Артем. - Это очень странно, потому что механизм оплаты через модуль NFC у карты и часов одинаковый.

В мэрии на это отвечают, что отладка системы продолжается и будет идти до ноября. Однако если очень хочется платить за проезд гаджетами, то нужно будет прогуляться.

- Часто производители гаджетов «вшивают» в них чипы, которые «не видит» считывающее устройство, - сказали в администрации города. - В таком случае, если у пассажира есть острая нужда платить с помощью часов или смартфона, надо прийти в офис «Владикарда» (он находится на улице Мира, 34). Там произведут отладку устройства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не все перевозчики рады приходу валидаторов. Часть автобусных маршрутов до сих пор работает лишь с наличкой. Речь идет о маршрутах № 1С, 3С, 17, 18С, 23 и 53.

- Мне на некоторых из них кондукторы сказали, что их руководство вовсе не собирается переходить на валидаторы, - сказала Елена, жительница Владимира.

В мэрии не оценили такого демарша со стороны перевозчиков. Там заявили, что к ноябрю валидаторами должны быть оснащены абсолютно все городские маршруты.

- «Некоторые перевозчики» могут говорить все, что угодно, однако они обязаны перейти на валидаторы, поскольку у нас есть соответствующее постановление администрации города, - сказали в администрации. - И оно обязывает их к этому. Если, конечно, они хотят осуществлять муниципальные пассажирские перевозки в городе Владимире. Если (теоретически) постановление мэрии перевозчиком не будет выполняться, встанет вопрос продолжения с ним договорных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Догнать Европу и перегнать Америку
После того, как 2 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению БДД», стало понятно, что проблема смертности на дорогах шагнула далеко за границы отдельных государств
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
Владимирские сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась выброситься из окна 4 этажа
Владимирский бизнесмен Фролов заплатил штраф в полмиллиона за поставку некачественного масла
Житель Киржача насмерть забил нелегального мигранта и сжег его тело
Гусевчанин убил собаку за 100 тысяч рублей, нанеся ей несколько ударов топором по голове
Следователи выясняют обстоятельства гибели москвича на пожаре в Юрьев-Польском районе
Администрация города Владимира согласовала митинг против застройки парка "Дружба"
В Александровском районе москвич ранил из травмата соседку по даче
Гусевчане украли у автозаправщиц велики, чтобы добраться до районного центра
Владимирская мэрия рекомендовала не продавать алкоголь в центре города 31 августа
Экс-сотрудник строительной фирмы в Муроме обокрал ее
В Собинском районе незаконно вырубали сосны
В территориальную схему обращения с мусором не будет включён ввоз во Владимирскую область ТКО из других регионов
Ночью на пожаре в Юрьев-Польском районе погиб пенсионер
Виктора Шляхова освободили от выплаты 44 миллионов рублей
Транспортные карты с 1 сентября заменят проездные
Пятнадцать тысяч семей получили выплаты на рождении детей
В Муроме бешеная лиса напала на домашнюю собаку
Во Владимире расскажут о жизни женщины в эпоху "прекрасного средневековья"
«Т Плюс» завершает реконструкцию магистральной теплосети на улице Ломоносова
В Александрове кафе закрыли за антисанитарию
Владимирские пчелы оказались более живучими нежели поволжские
Владимирцы второй раз попались пьяными за рулем