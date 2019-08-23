С 1 сентября проездные заменят на транспортные карты

Транспортными картами еще летом начали заменять социальные проездные. И вот теперь очередь дошла до остальных. С 21 августа транспортные карты для обычных граждан (не льготников) можно получить и пополнить в сети киосков «Роспечати». Действовать транспортная карта будет, как раньше проездной. То есть на тех же маршрутах, что и сейчас (обслуживаемых ООО «АДМ», АО «Владимирпассажиртранс» и ООО «Виктория») без ограничения числа поездок. Стоит сама карта 50 рублей. Зато купил один раз, а дальше клади только ежемесячный платеж и катайся, сколько хочешь. При этом безлимитный проезд подорожал, класть на карту надо 1500 рублей в месяц (сейчас проездной билет стоит 1400 рублей).

- Транспортную карту можно использовать не только как электронный проездной, но и как электронный кошелек, кладя на нее любую сумму денег (хоть 24 рубля на один проезд), - рассказали в мэрии. - Однако использовать ее и для того, и для другого не получится. Либо проездной, либо электронный кошелек. Хотите то и другое - покупайте две карты. В будущем обе функции мы хотим совместить на одной карте, однако точных сроков пока назвать нельзя.

Кстати, если людям не очень хочется связываться с транспортной картой, по-прежнему сохранятся другие формы оплаты: банковской картой и наличными.

Многие сразу же обрадовались возможности уйти от налички и платить за проезд картой. Вот только новые валидаторы пока ограничены в своих функциях. Они почему-то принимают лишь бесконтактные карты. А карты, которые «вставляются», уже не подходят.

- Почему-то нельзя расплатиться также телефоном и часами, - рассказал нам владимирский программист Артем. - Это очень странно, потому что механизм оплаты через модуль NFC у карты и часов одинаковый.

В мэрии на это отвечают, что отладка системы продолжается и будет идти до ноября. Однако если очень хочется платить за проезд гаджетами, то нужно будет прогуляться.

- Часто производители гаджетов «вшивают» в них чипы, которые «не видит» считывающее устройство, - сказали в администрации города. - В таком случае, если у пассажира есть острая нужда платить с помощью часов или смартфона, надо прийти в офис «Владикарда» (он находится на улице Мира, 34). Там произведут отладку устройства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не все перевозчики рады приходу валидаторов. Часть автобусных маршрутов до сих пор работает лишь с наличкой. Речь идет о маршрутах № 1С, 3С, 17, 18С, 23 и 53.

- Мне на некоторых из них кондукторы сказали, что их руководство вовсе не собирается переходить на валидаторы, - сказала Елена, жительница Владимира.

В мэрии не оценили такого демарша со стороны перевозчиков. Там заявили, что к ноябрю валидаторами должны быть оснащены абсолютно все городские маршруты.

- «Некоторые перевозчики» могут говорить все, что угодно, однако они обязаны перейти на валидаторы, поскольку у нас есть соответствующее постановление администрации города, - сказали в администрации. - И оно обязывает их к этому. Если, конечно, они хотят осуществлять муниципальные пассажирские перевозки в городе Владимире. Если (теоретически) постановление мэрии перевозчиком не будет выполняться, встанет вопрос продолжения с ним договорных отношений.