Онколог Роман Ищенко: «Успех лечения рака зависит от своевременной диагностики»

Заместитель главного врача по хирургической помощи Научно-клинического центра ФМБА России, д.м.н., профессор Роман Ищенко развенчивает устоявшийся миф о том, что рак – это смертельный приговор, и лечение – лишь пустая трата времени.

Медицина развивается, появляются новые подходы к диагностике и лечению онкологических заболеваний. На сегодняшний день I и II стадии рака в большинстве случаев излечимы. III стадия имеет менее благоприятный прогноз, но правильное лечение способно значительно продлить жизнь. На IV стадии усилия онкологов направлены на то, чтобы облегчить состояние пациента и улучшить качество его жизни. Сегодня во многих клиниках создаются «центры боли», в которых пациентам с тяжелой стадией онкологии устанавливают специальные порт-системы, позволяющие самостоятельно регулировать обезболивающую терапию. То есть, человек может облегчить свое состояние именно тогда, когда более всего в этом нуждается. Кроме того, в сравнении с ситуацией 10-летней давности, спектр обезболивающих препаратов кардинально изменился. Сейчас широко используются фентаниловые пластыри и производные слабых растительных опиоидов. Есть также мощные препараты морфинового ряда, не дающие галлюциногенного эффекта.

Что касается выживаемости, в настоящее время она выроста почти в 3 раза. Приведу пример: 20-30 лет назад комбинированное лечение рака молочной железы, включающее операцию по удалению опухоли, лучевую и гормональную терапию, в 50% случаев приводило к летальному исходу в течение 3-5 лет. Сегодня выживаемость составляет 10-15 лет. Это объясняется принципиально новым подходом к лечению, при котором учитываются индивидуальные особенности строения конкретной опухоли: из каких молекул состоит, из каких клеток развивается и многое другое.

Сегодня при I стадии рака молочной железы практически все пациентки считаются излечимыми: более 90% выживаемости по общемировой статистике. То есть, 10% пациенток могут умереть, в том числе, и от других причин. Чаще всего к смерти приводит не само онкологическое заболевание, а осложнения, которые дает злокачественная опухоль. Так, наиболее частой причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, поскольку клетки злокачественной опухоли способны влиять на свертываемость крови, вырабатывая патологические белки, облегчающие процесс метастазирования. А что такое метастаз? Это циркулирующая в кровотоке злокачественная клетка, которая может пройти через капилляр только в окружении тромбоцитов, позволяющих ей преодолеть иммунный барьер. А это прямой путь к развитию тромбозов.

Если анализы показывают высокую свертываемость крови, пациенту назначают разжижающие кровь препараты, тем самым снижая риск инфаркта и инсульта. Вот с чем связана высокая выживаемость. Парадоксально, но если взять женщин старше 60 лет с раком молочной железы I стадии, их продолжительность жизни в сравнении с общей популяцией выше, поскольку каждые 3 месяца они проходят обследование и их здоровье находится под контролем врачей.

То есть, чем раньше выявлен рак, тем выше шансы на излечение. Благоприятность прогноза зависит от качества диагностики и своевременно начатого лечения.

Справочно: Роман Викторович Ищенко – хирург, онколог. Специализация: злокачественные опухоли органов брюшной полости, легких, трахеи и плевры, кардиоонкология (лечение злокачественных опухолей у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями).

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