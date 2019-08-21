Во Владимире ликвидировали райвоенкоматы

1 сентября свой пост покинет нынешний областной военный комиссар Владимир Кручинин, который возглавлял военкомат с 2016 года.

- С 1 сентября должность начальника областного комиссариата, его первого заместителя, а также начальников отдела по призыву и мобилизационного отдела должны занимать люди военные, - сказал Владимир Кручинин. - Я по возрасту не могу быть военнообязанным. Поэтому в скором времени покину свой пост.

На самом деле это возвращение к истокам - всю жизнь военкомы были людьми военнослужащими, и только 10 лет назад почему-то кто-то решил, что эта должность - для гражданских. Поэтому после ухода в 2007 году легендарного генерала Сеньшова во Владимирской области началась текучка на должности главного военного комиссара, иной раз они держались на своем посту ровно от призыва до призыва.

- В общем-то, сотрудники военкоматов давно говорили о том, что хотя бы руководство военных комиссариатов должно быть военным, - сказал Владимир Кручинин. - А то получается, призывнику должность рядового дает человек с гражданки. Это нонсенс!

Преемник Кручинина пока не известен. Его назначит министерство обороны ближе к концу лета.

Тем временем изменяется вся система призыва во Владимире. Вместо трех районных военкоматов будет один городской. Работать с призывниками будут в здании Фрунзенского военкомата (на улице Карла Маркса, неподалеку от ж/д вокзала). Все остальные сферы деятельности (мобилизация, работа с военными пенсионерами и так далее) будут осуществлять на улице Стрелецкой, где раньше был военкомат Ленинского района.

При этом областной сборный пункт останется на улице Лермонтова, хотя администрация города Владимира в азарте повышения аренды и поставила условие съехать к концу года.

- У нас все-таки начальник не мэрия, а министр обороны, - ответил на это Владимир Кручинин. - Так что съедем только в том случае, если будет приказ министерства. А до этого будем отправлять призывников в армию с улицы Лермонтова. Что поделать, если здание сборного пункта на Большой Московской признано аварийным. А других зданий во Владимире, способных выполнять данную задачу, просто нет. Был момент когда нам вообще предлагали отправлять владимирцев с Ивановского сборного пункта. Но это же позорище!

КСТАТИ

По итогам весеннего призыва в регионе оказалось всего восемь уклонистов. Из них один уклонился от службы уже в момент отправки в войска (не явился на сборный пункт), еще семь человек не явились после получения повестки.

Когда уклонистов ловят, их судят. Но реальных сроков за уклонение от воинской обязанности во Владимирской области не давали не сразу. Лишь штрафовали на суммы от 20 до 70 тысяч рублей. При этом в армию потом не брали (судимость все-таки). По достижении 27 лет уклонист получает не военный билет, а справку. Формально, кажется, дешево отделался, однако на деле, судимость имеет свои последствия. Человеку не удастся устроиться на госслужбу, а отсутствие военного билета закрывает дорогу в другие бюджетные организации (полицию, МЧС и так далее).