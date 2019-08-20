Три предприятия Владимирской области – в числе лучших строительных организаций страны

Три предприятия Владимирской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса на лучшую строительную, проектную и изыскательскую организацию, лучшее предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2018 год.

Среди предприятий стройиндустрии и промышленности стройматериалов дипломом «Лидер строительного комплекса России» награждён Ковровский завод силикатного кирпича, а его руководитель отмечен специальным сертификатом – «Лучший руководитель организации строительного комплекса России».

Среди проектных, изыскательных и других организаций аналогичного профиля строительного комплекса победителем стал «Владкоммунпроект». Дипломом второй степени отмечено «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (г. Владимир).

Конкурс проводят Российский Союз строителей совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерством промышленности и торговли России и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов. Его основная цель – выявление наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, а также распространение передового опыта в сфере строительства и отечественной промышленности стройматериалов.