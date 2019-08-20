2019-08-20T12:30:37+03:00
Общество

Муниципальные образования Владимирской области получат более 160 млн рублей на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Поделиться:
..Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В 2019 году ряд муниципальных образований 33-го региона получит субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе Владимирской области» на общую сумму более 160 млн рублей. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин.

В рамках модернизации систем уличного наружного освещения в текущем году должны быть установлены 87 светильников в Гусь-Хрустальном, 53 светильника – в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района, 148 светильников – в посёлке Малыгинское Ковровского района, 160 светильников – в Раздольевском сельском поселении Кольчугинского района, 63 светильника – в посёлке Вольгинский Петушинского района, 473 светильника – в округе Муром, 137 светильников – в Киржаче, 22 светильника – в посёлке Ставрово Собинского района.

Также выделенные субсидии обеспечат в 2019 году строительство котельных в Киржаче, посёлке Мелехово Ковровского района, посёлке Першино Киржачского района, в селе Денятино Меленковского района, в Александрове, в посёлке Новлянка и деревне Губино Селивановского района.

Кроме того, на индивидуальное электрическое отопление будут переведены 4 квартиры в городе Гусь-Хрустальный, 6 квартир – в Андреевском сельском поселении Судогодского района, 5 жилых помещений – в посёлке Бавлены Кольчугинского района, 5 квартир – в Денятинском сельском поселении Меленковского района, 6 квартир – в посёлке Красная Горбатка Селивановского района, 13 жилых помещений – в Селивановском районе, 1 квартира – в селе Косинское Юрьев-Польского района.

Благодаря областной поддержке будут модернизированы котельная в селе Фоминки Гороховецкого района, тепловой пункт в посёлке Ставрово Собиснкого района, система отопления в Судогде и отопительные котлы в селе Чамерево Судогодского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Генериум" построит еще один завод во Владимирской области
Во Владимире ремонт дорог закончится к сентябрю
Власти Владимира заказали проект оптимизации дорожного движения и расписания автобусов
На День города в Александрове будет работать бесплатный онлайн-парк
В центре Владимира гуляет лиса
В районе владимирского стадиона "Торпедо" построят новый водопровод
На стадионе школы в Лесном построят детскую и спортивную площадки
Во Владимире уничтожили почти 900 килограммов томатов
В конкурсе на кресло мэра Коврова снова участвует четыре человека
Владимирский Следком расследовал изнасилование девушки по клеткам эпителия на белье пострадавшей
Виновник взрыва газа в Коврове рассказал, что "слышал голоса"
В Собинке сирота не может получить квартиру
Во Владимире временно отключат телесигнал
В Собинке из борьбы за кресло мэра сошли два кандидата
2 сентября во Владимире будет безалкогольным днем
В медицинские вузы страны зачислены 116 абитуриентов из Владимирской области
24 августа "Киномакс-Буревестник" совместно с сайтом Кинопоиск проведет акцию "Ночь Кино"
Мужчина ограбил пенсионерку из Гороховца, пока та выбирала себе обновки в магазине
Военный комиссар Владимирской области 1 сентября уходит в отставку
Минэкономразвития предложило вместо платной трассы Москва-Казань построить дорогу только до Владимира
Владимирскому централу исполнилось 236 лет