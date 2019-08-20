Муниципальные образования Владимирской области получат более 160 млн рублей на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В 2019 году ряд муниципальных образований 33-го региона получит субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе Владимирской области» на общую сумму более 160 млн рублей. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин.

В рамках модернизации систем уличного наружного освещения в текущем году должны быть установлены 87 светильников в Гусь-Хрустальном, 53 светильника – в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района, 148 светильников – в посёлке Малыгинское Ковровского района, 160 светильников – в Раздольевском сельском поселении Кольчугинского района, 63 светильника – в посёлке Вольгинский Петушинского района, 473 светильника – в округе Муром, 137 светильников – в Киржаче, 22 светильника – в посёлке Ставрово Собинского района.

Также выделенные субсидии обеспечат в 2019 году строительство котельных в Киржаче, посёлке Мелехово Ковровского района, посёлке Першино Киржачского района, в селе Денятино Меленковского района, в Александрове, в посёлке Новлянка и деревне Губино Селивановского района.

Кроме того, на индивидуальное электрическое отопление будут переведены 4 квартиры в городе Гусь-Хрустальный, 6 квартир – в Андреевском сельском поселении Судогодского района, 5 жилых помещений – в посёлке Бавлены Кольчугинского района, 5 квартир – в Денятинском сельском поселении Меленковского района, 6 квартир – в посёлке Красная Горбатка Селивановского района, 13 жилых помещений – в Селивановском районе, 1 квартира – в селе Косинское Юрьев-Польского района.

Благодаря областной поддержке будут модернизированы котельная в селе Фоминки Гороховецкого района, тепловой пункт в посёлке Ставрово Собиснкого района, система отопления в Судогде и отопительные котлы в селе Чамерево Судогодского района.