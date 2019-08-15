2019-08-15T17:17:47+03:00
Общество

При проектировании трассы «Москва – Нижний Новгород – Казань» на территории Владимирской области будут максимально учтены интересы жителей

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..Фото: Администрация Владимирской области
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15 августа врио заместителя Губернатора Александр Байер провёл совещание по вопросу строительства платной скоростной автомобильной трассы «Москва – Нижний НовгородКазань» на территории Владимирской области. В мероприятии приняли участие представители правления госкомпании «Автодор», администрации региона и органов местного самоуправления.

Магистраль «Москва – Нижний Новгород – Казань» относится к федеральному проекту: международному транспортному коридору Европа – Западный Китай. Её протяжённость составит 729 км. Средняя скорость движения составит 150 километров в час. Приблизительная стоимость проекта – около 540 млрд рублей. Из федерального бюджета планируется выделить чуть более 323 млрд, остальное – частные инвестиции. Построить трассу планируется к 2025 году.

«Через Владимирскую область пройдёт 213 км трассы. Должно быть четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Предполагается три транспортные развязки. По предварительному варианту дорога будет пересекать 22 магистральные коммуникации, газопроводы, водопроводы. Также планируется строительство порядка 80 искусственных сооружений. За счёт того, что трасса будет платной, а скорость движения транспорта – высокой, время в пути от Москвы до Владимира должно сократиться с 5 до 2 часов», – сообщил начальник отдела сопровождения разработки документации по планировке территории государственной компании «Автодор» Рушан Биктимиров.

Рушан Биктимиров Фото: Администрация Владимирской области

Рушан БиктимировФото: Администрация Владимирской области

В настоящее время составлена предварительная схема прохождения трассы через Владимирскую область. Обсуждать её будет специально созданная рабочая группа.

«В рабочую группу войдут представители соответствующих департаментов, муниципальных образований, через территории которых пройдёт трасса, общественники, экологи, жители региона. Необходимо обсудить регламент прохождения автодороги. Важно, чтобы при строительстве были затронуты неразвитые территории, где практически полностью отсутствуют дороги. Кроме того, при проектировании нужно учитывать памятники природы, особо охраняемые зоны, и стараться их обойти», – подчеркнул Александр Байер.

Александр Байер Фото: Администрация Владимирской области

Александр БайерФото: Администрация Владимирской области

Стороны договорились, что при определении финальной трассировки будут максимально учтены интересы местных жителей. Для этого будут проведены общественные слушания.

Алексей Сидоренков Фото: Администрация Владимирской области

Алексей СидоренковФото: Администрация Владимирской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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