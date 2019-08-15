В Ковровском районе прошла Стратегическая сессия по теме малого и среднего бизнеса и предпринимательской инициативы

Встреча экспертов состоялась 15 августа на площадке Доброграда. В ней приняли участие руководители областной администрации, муниципальных образований и представители бизнес-сообщества 33-го региона.

Мероприятие открыл врио вице-губернатора Аркадий Боцан-Харченко. Он отметил важность и знаковость мероприятия: «Администрация Владимирской области уделяет большое внимание развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, что является одним из государственных приоритетов. Именно поэтому мы выбрали данную тему для первой стратегической сессии».

В формате выступлений и интерактивных мозговых штурмов участники обсудили цели, задачи и текущее состояние реализуемых региональных проектов по направлению МСП. Также были озвучены проблемы, которые могут быть решены на региональном или муниципальном уровнях и имеют максимальную критичность для предпринимателей.

Отметим, что в 2019 году на реализацию в регионе проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлено более 385 млн рублей (это средства областного и федерального бюджетов).

«Всего на поддержку малого и среднего предпринимательства в этом году направлено 518 млн рублей. Общий бюджет проекта в области за 6 лет реализации (до 2024 года) составит более 2 млрд рублей. Из них 98 процентов составят средства федерального бюджета. И мы полностью отвечаем за то, чтобы эти огромные ресурсы были использованы с максимальной эффективностью для развития предпринимательства», - подчеркнула первый заместитель директора департамента предпринимательства Виктория Кулыгина.

.Фото: Администрация Владимирской области

Чтобы привлечь в область федеральные деньги, департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг разработал, защитил и утвердил 4 региональных проекта. Заключены 7 соглашений с Минэкономразвития РФ о реализации проектов и предоставлении субсидий, внесены необходимые изменения в региональную нормативно-правовую базу, реализованы различные мероприятия и получены первые результаты.

Кроме того, отдельное внимание на сессии было уделено работе центров «Мой бизнес». В этом году получателями господдержки должны стать более 2000 субъектов МСП и самозанятых граждан, им планируется оказать не менее 4000 государственных услуг.