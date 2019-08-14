Рост арендной платы ставит под угрозу работу владимирской областной библиотеки для детей и молодежи

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, давно ставшая центром притяжения для детей и родителей, радует не только тщательно отобранными книжными новинками, богатым выбором классической литературы, но и яркими, интересными и увлекательными занятиями и мастер-классами, но из-за роста арендной платы многие бесплатные кружки и праздники могут просто исчезнуть

Центральная областная библиотека для детей и молодежи с 1961 года расположена на первом этаже дома №51 по улице Мира. Она переживала разные времена, порой не хватало денег на ремонт или обновление библиотечного фонда, но за последние восемь лет корпус преобразился. Вложив в ремонт не только значительные средства из областного бюджета, но и душу, сотрудники библиотеки смогли превратить ее в настоящий книжный рай, наполненный интересными книгами с качественной печатью и прекрасными иллюстрациями, в котором комфортно сотням детей, родителей и педагогов. Сегодня будущее «книжного рая» под угрозой: городская администрация, которой принадлежит помещения, решила со следующего года увеличить арендную плату на два миллиона рублей. Дополнительных денег на это у библиотеки нет, а значит, придется урезать другие статьи расходов.

Центр притяжения – книга

Татьяна Озерова, кандидат наук, педагог и писатель, много лет возглавлявшая факультет начального образования в ВлГУ, и педагог Детской художественной школы города Владимира Аида Дынникова уверены: библиотеки должны быть в шаговой доступности для детей и подростков.

– Замечательно, что у библиотеки есть возможность закупать качественные дорогие книги для детей, ведь живая книга никогда не устареет, это настоящее произведение искусства, - говорит Татьяна Озерова. - После того, как школьники побывают здесь, учителя удивляются, какой интерес просыпается к чтению! Дети читают и перечитывают, подмечая детали, чтобы потом создать иллюстрацию к понравившемуся произведению.

Сегодня в библиотеке представлена и классика, и новинки современной литературы, и книжки-малышки для карапузов, и любимые книги советских писателей в переиздании, и довоенные книги, которые бережно хранят библиотекари. Многим родителям не по карману покупать дорогие книжные новинки, а в библиотеке ими можно наслаждаться в свое удовольствие.

- Утонешь в книгах – и даже не хочется уходить. Я сразу сказала: «Поставьте мне раскладушку, и я отсюда не уйду!» Эта библиотека очень приближена к европейскому уровню, где можно почитать, поиграть и расслабиться. Хочется, чтобы она продолжала развиваться, чтобы дети и молодежь и дальше могли учиться на хороших книгах с качественной бумагой и отличными иллюстрациями, - признается, - Аида Дынникова. – Сейчас областная библиотека для детей и молодежи – лебедь, но если ей подрезать крылья, лишив финансирования, - она станет курицей.

«Здесь мы попадаем в другой мир»

Для молодой мамы Елены Натуриной и ее дочки Мирославы, как и для сотен других детей, ежедневно приходящих в библиотеку позаниматься в бесплатных кружках, почитать журналы, отправиться в путешествие с героями любимых книг или сделать уроки, Владимирская областная библиотека для детей и молодежи стало окошком в другой мир. Благодаря помощи и поддержке, полученным здесь, девочка расцвела, заговорила и нашла новых друзей.

- Мы пришли сюда два года назад, когда дочке исполнилось четыре по рекомендации знакомых. Мы словно попали в другой мир! Все тебе рады, все встречают с открытым сердцем. Мирослава за два года полюбила книги, мы обязательно читаем перед сном – это наш ритуал. Когда выходит новый мультфильм, она сразу просит идти в библиотеку: знает, что здесь уже появилась новая книжка с полюбившимися ей героями. И еще с Мирославой здесь занимаются – и рисование песком, и занятия с психологом. Все абсолютно бесплатно! За два года дочка очень изменилась, она заговорила, перестала бояться, прогресс очень заметен! А ведь до этого мы прошли большой путь, но таких специалистов, - как здесь работают, найти очень трудно, - делится она.

Невосполнимая потеря

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи не только обеспечивает книгами малышей, школьников и молодежь, но и участвует практически во всех городских мероприятиях и зачастую их мастер-классы оказываются единственными, где все желающие могут поучаствовать бесплатно. Сегодня сотрудники библиотеки работают не только с областными учреждениями, но и курируют и городские школьные библиотеки, индивидуально информируют учителей и воспитателей, организуют детские конкурсы, в которых наряду с ребятами из области участвуют и побеждают ученики городских школ. Но сейчас сотрудники библиотеки с тревогой смотрят в будущее.

- У нас есть огромное количество проектов, множество идей, которые мы очень хотим осуществить, но все это требует финансовых затрат. Мы никогда не перекладывали их на наших пользователей, но при этом все площадки всегда проходили на высшем уровне. Рост арендной платы – сильный удар по нашим финансовым возможностям, - признается Ирина Скурлова, заведующая отделом инновационно-методической работы Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.

В областную библиотеку приезжают маленькие читатели с папами и мамами из всех районов города, ведь здесь среди книги доброжелательных сотрудников красиво, удобно, интересно и безопасно.

- Конечно, многое далось непросто, но все возможно, когда ты очень любишь свою работу, а мы очень любим ее, очень любим детей, молодежь, их родителей, которые сюда приходят, педагогов, воспитателей, - признается Татьяна Сдобникова, директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. - Но библиотека без книг невозможна, никакие электронные издания и сетевой контент не заменят их. Для каждого возраста должны быть своя книжка, но чтобы обеспечить ими детей, их нужно приобрести. И мы очень обеспокоены повышением арендной платы. Чего мы лишимся из-за этого: новых книг? Приобретения новой техники для читателей или материалов для занятий и мастер-классов? Или нам придется съехать из этого помещения, в обустройство которого мы вложили много сил, времени, средств и души? В любом случае это будет невосполнимая потеря не только наших читателей, но и для всего города.

Ситуация с ростом арендной платы для социальных учреждений и учреждений культуры вызывает беспокойство и в администрации региона.

- Решение поднять арендную плату за муниципальные помещения для учреждений культуры вызывает тревогу и озабоченность. Потому что это учреждения, которые выполняют важные социальные функции – образовательные, просветительские, досуговые. Посетители библиотеки на улице Мира в областном центре – дети, прежде всего, маленькие жители города Владимира. Повышение арендной платы более чем в два раза – с 2,1 до почти 4,4 млн рублей – серьезно ударит по библиотеке. Надо понимать, что это не бизнес-проект, приносящий доходы, из которых можно платить повышенную аренду. Это очаг культуры и образования, который должен оставаться доступным для всех без исключения жителей города Владимира, - уверена директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.