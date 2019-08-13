2019-08-13T11:51:09+03:00
Общество

Строительство общеобразовательных школ в Собинке и Кольчугине – под контролем администрации Владимирской области

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Школа в СобинкеШкола в СобинкеФото: Администрация Владимирской области
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Врио первого заместителя главы 33-го региона Марина Чекунова и врио вице-губернатора Александр Байер провели выездную проверку готовности к сдаче строящихся общеобразовательных школ в Собинке и Кольчугине.

Новая собинская школа на улице Гагарина практически готова к началу учебного года. Это учреждение рассчитано на 1000 учеников и имеет 3 блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена. Новая школа станет первой для 150 первоклассников.

Коридор новой собинской школы Фото: Администрация Владимирской области

Коридор новой собинской школыФото: Администрация Владимирской области

Марина Чекунова и Александр Байер поблагодарили строителей за хорошо проделанную работу.

«В преддверии наступающего учебного года мы с уверенностью можем сказать, что долгожданное торжественное событие состоится: прекрасная новая школа распахнёт свои двери для сотен юных жителей Собинского района. Это большое общее достижение строителей, работников образования и районной администрации, которые продемонстрировали заинтересованный хозяйственный подход к решению этой сложной задачи и добились запланированного результата», – отметила Марина Чекунова.

Марина Чекунова и Александр Байер лично проверили новую собинскую школу. Фото: Администрация Владимирской области

Марина Чекунова и Александр Байер лично проверили новую собинскую школу.Фото: Администрация Владимирской области

В просторном трёхэтажном здании кроме учебных кабинетов предусмотрены спальни и игровые для учеников начальной школы, современная столовая на 350 мест, большой спортивный зал с душевыми и раздевалками, классы-лаборатории по физике, химии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка и психолога, изостудия, зал для хореографии и тренажёрный зал.

В отдельном медицинском блоке в соответствии с современными требованиями оборудованы кабинеты врача и процедурная.

Образовательное учреждение будет работать как школа полного дня: ученики смогут оставаться здесь и после уроков, посещая кружки и секции (хореография, изобразительное искусство, театр, спортивные секции, робототехника). Поскольку в новом микрорайоне пока ещё отсутствуют учреждения культуры и спорта, школа призвана стать центром «социального здоровья» всего микрорайона.

Напомним, что строительство этого объекта осуществлялось в рамках национального проекта «Образование». На эти цели было выделены 647,6 млн рублей. Открытие школы в динамично развивающемся жилом микрорайоне города снимет часть нагрузки с действующих образовательных учреждений, в которых занятия пока ведутся в две смены.

В Кольчугино строительство новой школы также близится к завершению. Напомним, Губернатор Владимир Сипягин поручил ввести объект в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года – с учётом того, что сроки его сдачи несколько раз переносились.

Марина Чекунова проверила кольчугинскую школу Фото: Администрация Владимирской области

Марина Чекунова проверила кольчугинскую школуФото: Администрация Владимирской области

Марина Чекунова и Александр Байер проверили, как идут дела в здании школы, и провели совещание с руководителями генерального подрядчика, надзорных ведомств и организаций, участвующих в строительстве.

«Все необходимые системы здания уже смонтированы, идут пусконаладочные работы. 25 августа – последние сутки проведения строительно-монтажных работ. При условии грамотной организации всех взаимосвязанных строительных процессов окончание работ состоится в намеченные сроки», – подчеркнул Александр Байер.

«На сегодняшний день определена чёткая «дорожная карта» завершения строительных работ. Все проблемные вопросы находятся на контроле у руководства областной администрации», – подвела итоги совещания Марина Чекунова.

В Кольчугино строительство новой школы также близится к завершению Фото: Администрация Владимирской области

В Кольчугино строительство новой школы также близится к завершениюФото: Администрация Владимирской области

Встреча участников совещания по контролю за выполнением «дорожной карты» кольчугинской школы назначена на 15 августа

ИСТОЧНИК KP.RU

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