В микрорайоне Оргтруд проводятся мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи

В городской больнице №7 микрорайона Оргтруд города Владимира реализуют программу мер, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи, – сообщили в департаменте здравоохранения областной администрации.

Так, на работу в больницу приняты фельдшер по оказанию неотложной помощи населению микрорайона и врач-терапевт (по основному месту работы) на 0,5 ставки.

Кроме того, в течение двух недель планируется приём на работу врача-терапевта по основному месту работы на полную ставку. Рассматривается вопрос о принятии на работу второго фельдшера по оказанию неотложной помощи, чтобы увеличить время работы кабинета неотложной помощи и организации ежедневного приёма (в настоящий момент прием ведётся 5 дней в неделю). С середины августа здесь будет проводить приём и врач травматолог-ортопед II квалификационной категории.

Также повышения доступности для маломобильных групп граждан в больнице кабинет неотложной помощи перенесён на первый этаж.

Для больницы в микрорайоне Оргтруд закуплен и установлен инфомат. Электронная система в совокупности с действующей медицинской информационной системой медицинской организации (МИС МО) позволяет осуществить запись на приём через интернет-портал госуслуг. Возможно получить направление к врачу любого учреждения области по записи на конкретный день и время через защищённые интернет-каналы.

Взамен привычного стенда с информацией о графике работы врачей планируется приобретение электронного табло с привязкой к электронной программе МИС МО. Эта технология позволяет избежать очередей и повышает доступность и качество оказания медицинской помощи.

В учреждение уже закуплена часть нового оборудования. В настоящий момент в торгах находится ещё и стоматологическая установка и офтальмологическое оснащение. Планируется проведение закупки оборудования для физиотерапевтического кабинета

Для повышения качества медпомощи запланировано переобучение ряда сотрудников больницы.

С 1 августа проведены осмотры нуждающихся жителей Оргтруда врачами других лечебных учреждений, узкими специалистами: урологом БСП, хирургом БСП, кардиологом. Проведена диагностика пациенток микрорайона с помощью выездного мобильного маммографического комплекса. Кроме того, с помощью передвижного мобильного комплекса жители Оргтруда смогли пройти осмотр и диагностику, в том числе ЭКГ, сдать анализы крови, измерить давление.

Руководство больницы провело переговоры с представителями социальных служб о направлении маломобильных граждан спецтранспортом в Областную клиническую больницу города Владимира на осмотр офтальмолога и эндокринолога.

Сейчас идёт подготовка здания больницы к работе в зимний период, проведена его опрессовка. Разрабатывается план ремонта помещений, приведение в порядок территории учреждения.

Комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи в микрорайоне Оргтруд, будет и далее расширяться, – подчеркнули в департаменте здравоохранения администрации области.