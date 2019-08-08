Администрация области решает вопрос дальнейшей деятельности спортивных школ олимпийского резерва по самбо и боксу во Владимире

Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области выделит дополнительное финансирование на оплату аренды помещений спортивной школы олимпийского резерва по самбо им. Чичваркина. Занятия с юными спортсменами будут проводиться по прежнему адресу: г.Владимир, ул. Комиссарова, д. 10/13. Что касается спортивной школы олимпийского резерва по боксу, то для неё в настоящее время ведётся поиск нового помещения.

Напомним, ранее администрация города Владимира уведомила ряд государственных учреждений здравоохранения и культуры об одностороннем отказе от договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями, а также о ликвидации существующих льгот по арендной плате для госучреждений социальной защиты населения, спорта и культуры, расположенных в областном центре. С 1 января 2020 года повышается арендная плата для названных спортивных школ, отделения которых работают в помещениях муниципальной собственности.