2019-08-08T10:42:28+03:00
Общество

Администрация области решает вопрос дальнейшей деятельности спортивных школ олимпийского резерва по самбо и боксу во Владимире

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области выделит дополнительное финансирование на оплату аренды помещений спортивной школы олимпийского резерва по самбо им. Чичваркина. Занятия с юными спортсменами будут проводиться по прежнему адресу: г.Владимир, ул. Комиссарова, д. 10/13. Что касается спортивной школы олимпийского резерва по боксу, то для неё в настоящее время ведётся поиск нового помещения.

Напомним, ранее администрация города Владимира уведомила ряд государственных учреждений здравоохранения и культуры об одностороннем отказе от договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями, а также о ликвидации существующих льгот по арендной плате для госучреждений социальной защиты населения, спорта и культуры, расположенных в областном центре. С 1 января 2020 года повышается арендная плата для названных спортивных школ, отделения которых работают в помещениях муниципальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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