Конкурсный отбор регоператоров по обращению с ТКО во Владимирской области возобновится

Арбитражный суд Владимирской области определением от 2 августа 2019 года отменил обеспечительные меры по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Автобан» в виде запрета департаменту природопользования и охраны окружающей среды областной администрации на проведение процедуры конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории области.

Переход на новую систему обращения с отходами происходит во всех субъектах Российской Федерации во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Этот переход включает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора (или операторов) по обращению с ТКО.

Владимирская область стала одним из 11 субъектов РФ, где старт мусорной реформы был отложен. В нашем регионе это произошло в связи с тем, что на имя Губернатора поступило письмо от генерального директора ООО «Владэкотехпром», выбранного на конкурсной основе региональным оператором по обращению с ТКО на территории Владимирской области, о расторжении ранее заключённого соглашения.

В связи с этим, Губернатор Владимир Сипягин принял экстренное решение о переносе сроков вступления в действие во Владимирской области положения Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твёрдых коммунальных отходов региональным оператором в соответствии с Федеральным законом № 482- ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», подписанного Президентом РФ В.В.Путиным 25 декабря 2018 года.

Процесс выбора регионального оператора (а с 2019 года – отдельного оператора по каждой из трёх зон, на которые условно поделена область в соответствии с существующей территориальной схемой), сопровождается саботажем со стороны мусоровывозящих компаний, работающих в настоящее время в регионе. Они направляют жалобы в Федеральную антимонопольную службу, которые тормозят проведение конкурсного отбора, и тем самым останавливают в регионе реформу, реализуемую во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Определённо, с 1 января 2020 года мусорная реформа во Владимирской области начнётся в любом случае. Законодательством предусмотрен ряд возможных вариантов развития событий даже при условии, что выборы регоператоров по каким-либо причинам не состоятся или состоятся с нарушением сроков, позволяющих начать реформу без ущерба для жителей.

В ближайшее время в связи с возобновлением процедуры конкурсного отбора регоператоров, будет определён победитель конкурса по зоне № 3, в которую входят город Гусь-Хрустальный, округ Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Всего на участие в конкурсе по выбору регоператора в этой зоне поступило 10 заявок.