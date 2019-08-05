Региональный центр компетенций приглашает на работу руководителя

В Региональный центр компетенций Владимирской области требуется руководитель. Требования к претенденту: возраст от 33 до 50 лет, образование высшее, инженерно-техническое или финансово-экономическое.

Обязательно знание методов и инструментов «бережливого производства»: картирование, потери, методика выявления коренных причин, производственный анализ, методы решения проблем, стандартизированная работа, 5С; производственного/офисного процессов предприятия (на уровне не ниже руководителя подразделения: производственного, сбытового, снабжающего); основ проектного управления: этапы, роли участников, источники получения информации, оценка результатов проекта; основ и принципов проведения интервью и анкетирования.

Опыт работы на уровне линейного руководителя должен составлять не менее 5 лет, руководителя подразделения – не менее 3 лет на производственных предприятиях численностью от 100 человек. Также необходимы опыт руководства проектами по улучшению процессов и взаимодействия со структурами органов власти.

Заработная плата – по результатам собеседования. Почта для отправки резюме: kppn-zam@avo.ru. Телефон – (4922) 53-09-11.