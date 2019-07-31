2019-07-31T11:07:03+03:00
Общество

Билайн добавил опции для глухих и слабослышащих в тариф «Социальный пакет»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) расширил возможности тарифного плана «Социальный пакет» для людей с особыми потребностями. Для глухих и слабослышащих пользователей тарифа появилась функция удаленного перевода на русский жестовый язык (РЖЯ).

Глухие и слабослышащие пользователи тарифа «Социальный пакет» могут воспользоваться приложением удаленного перевода на РЖЯ «Cloud Interpreter» (0+) для комфортного общения со специалистами, не обладающими навыками русского жестового языка. Например, с врачами в поликлиниках, продавцами в магазинах, водителями общественного транспорта и т.д. Первые 60 минут сурдоперевода в месяц будут предоставляться бесплатно. Интернет трафик при пользовании приложением «Cloud Interpreter» безлимитный и не расходует включенный в тариф пакет интернета.

Напомним, что для незрячих и слабовидящих абонентов уже реализовано бесплатное пользование картами Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Важные возможности для абонентов тарифа «Социальный пакет» предоставляет сервис «Мой Доктор» (16+). Получить консультацию дежурного терапевта или педиатра могут также родственники абонента социального тарифа. Стоимость подписки на сервис «Мой Доктор» составляет 60 рублей в месяц, в которую входят 5 консультаций с дежурным врачом, 1 консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые 7 дней сервис доступен бесплатно.

В абонентскую плату тарифного плана «Социальный пакет» включен пакет услуг мобильной связи:

· 200 минут звонков в месяц на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

· Безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

· SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия - 1000 SMS в месяц;

· Пакет мобильного интернета 3 Гбайт;

· Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Для жителей Москвы абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 150 рублей в месяц, в регионах стоимость еще ниже и варьируется от 99 до 120 рублей в месяц в зависимости от территории подключения. Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

Подключиться к «Социальному пакету» можно при предъявлении одного из документов: пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии, удостоверении инвалида или справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи (многодетной матери/многодетного отца), студенческий билет. На один документ, подтверждающий право на получение льгот, можно подключить один абонентский номер.

Подробнее на beeline.ru.

Организатор акции: ООО «Эффектифф Групп».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
Работникам Муромского радиозавода компенсировали задержку зарплаты
Муромлянин осужден за жестокое убийство таксиста
Во владимирском хостеле незаконно жили иностранцы
Во Владимире пяти домам требуется срочный капитальный ремонт
Владимирский депутат предложил ввести систему раздельного сбора мусора
Эдуард Маркин может стать почетным гражданином Владимирской области
Гороховчане воровали колеса от большегрузов
Житель Юрьев-Польского полгода крал овощи из подвалов
Жители Владимирской области добровольно сдают оружие
«Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе
В Гусь-Хрустальном загорелась квартира
Владимирцев обязали убрать ограду под балконом
В Муроме обокрали квартиру москвича
В Юрьев-Польском москвич угнал «жигули»
Во Владимире перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха
44-летний ковровчанин украл в магазине конструктор и рюкзак
Владимирец, устроивший бойню на улице Доватора, пойдет под суд
В Александрове закрыли торговый центр
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
Вязниковец пойдет под суд за нежелание идти в армию
Житель Судогды напал с ножом на брата
Камешковца оштрафовали за подделку медицинской справки
Экс-сотрудник крупного провайдера попался на взятке и мошенничестве
В Боголюбово появятся ясли для детей от двух месяцев
Пьяный водитель из Вязников пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Вязниках осудят 23-летнего уклониста
Умер художник Валерий Кокурин - мэтр владимирской школы живописи