Председатель комитета по молодёжной политике Алексей Виноградов рассказал о своём видении решения задач, стоящих перед этим структурным подразделением областной администрации

30 июля в пресс-центре администрации Владимирской области состоялся брифинг нового председателя комитета по молодёжной политике Алексея Виноградова. Общение с журналистами было посвящено вопросам, связанным с решением стоящих перед комитетом задач на ближайшую перспективу.

«Задачи, поставленные Губернатором Владимиром Сипягиным перед комитетом по молодёжной политике, будут решаться во взаимодействии с высшими учебными заведениями и средними профессиональными образовательными организациями региона», – отметил Алексей Виноградов.

Комитетом выстроена система мероприятий по разным направлениям реализации государственной молодёжной политики на ближайшее полугодие. Одно из ключевых – это работа с сельской молодёжью. В этом направлении планируется проведение конкурса и реализация проекта «Молодёжный сельский староста».

В рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» в сентябре состоится молодёжный добровольческий форум ЦФО и регионов России «ДоброСаммит». В этом году мероприятие пройдёт в новом формате: принимающими сторонами будут муниципальные образования региона, а открытие форума и большой парад Владимирского студенчества состоится на стадионе «Торпедо».

В планах работы комитета – проведение областного молодёжного образовательного форума «Верю в Отечество». Это большой обучающий блок для добровольцев региона по разным направлениям волонтёрской деятельности.

В рамках празднования Дня добровольца планируется торжественная церемония награждения лучших волонтёров региона.

Для развития студенческого творчества и поддержки талантливой молодёжи планируется встреча с творческой молодёжью региона по вопросу проведения фестиваля студенческого творчества.

Профилактика асоциальных явлений и популяризация здорового образа жизни – ещё одна точка приложения сил для владимирской молодёжи. На это будет нацелен ряд областных фестивалей и конкурсов: «В ритме танца», фестиваль клубов по месту жительства, конкурс на лучшую организацию работы муниципального штаба по профилактике асоциальных явлений и чрезвычайных ситуаций в молодёжной среде, конкурс, посвящённый культуре безопасности во Владимирской области.

Межнациональные отношения также не останутся за пределами внимания комитета по молодёжной политике: состоится областной фестиваль национальных культур студентов вузов, а также Межрегиональный молодёжный историко-патриотический форум «Благодарная Россия», приуроченный к Дню народного единства.

Для развития социально-политической и профессиональной активности молодёжи пройдут областные конкурсы «Молодые лидеры Владимирского края», на лучшего работника сферы государственной молодёжной политики, профмастерства молодых инженеров «Инженерное искусство», будет организовано обучение молодых людей проектной деятельности, состоится слёт студенческих трудовых отрядов Владимирской области.

Алексей Виноградов призвал к сотрудничеству всех заинтересованных молодых жителей Владимирской области. Поделиться своими идеями, принять участие в молодёжных мероприятиях, узнать, как стать волонтёром, включиться в интересную и активную деятельность детских и молодёжных общественных организаций и инициативных групп можно в областном Доме молодёжи по адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, 5. Адрес областного Молодёжного портала в интернете: http://molodeg33.ru/.

Напомним, Алексей Виноградов назначен председателем комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области 29 июля. Новый руководитель этого структурного подразделения родился в 1986 году во Владимире. В 2009 году закончил Владимирский государственный университет по специальности «иностранный язык». С 2011 года работал заместителем председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ.