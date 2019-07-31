Свыше тысячи человек из многодетных и малообеспеченных семей Владимирской области бесплатно отдохнули на курортах Краснодарского края

Во Владимирской области продолжается оздоровительная кампания для многодетных и малообеспеченных семей, которая стартовала 24 мая по решению Губернатора Владимира Сипягина.

Всего в этом году мерой социальной поддержки в виде предоставления бесплатного двухнедельного отдыха в пансионатах Краснодарского края смогут воспользоваться более 2,2 тыс. человек. В мае-июле в Сочи, Туапсе и Адлере уже побывали 11 делегаций семей – всего 1100 человек.

Отметим, что в месте отдыха для владимирских семей организуется обширная досуговая программа, в том числе экскурсии по историческим и природным объектам Краснодарского края, посещение дельфинария и водных парков, проводятся разнообразные спортивно-развлекательные мероприятия.

В адрес Губернатора Владимира Сипягина и департамента социальной защиты населения областной администрации поступают многочисленные положительные отзывы со словами благодарности за социальную программу помощи многодетным и малообеспеченным семьям.

Вот только несколько выдержек из писем отдохнувших:

«Выражаем огромную благодарность за предоставленную возможность бесплатно отдохнуть нашей семье (мама и четверо детей) в замечательном месте. Получили массу незабываемых впечатлений и эмоций. Море, природа, экскурсии… Будем очень скучать!» (Е. Найда, г. Суздаль).

«Хорошо, что есть такие программы для многодетных семей, иначе мы ещё не скоро собрались бы всей семьёй на отдых. Нам очень понравилось место, где мы отдыхали, – посёлок Макопсе. Там нас очень хорошо принимали. Всем большое спасибо!!!» (Г. Кашеварова, г. Гороховец).