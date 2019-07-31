2019-07-31T10:15:28+03:00
Общество

Областная клиническая больница увеличила объёмы оказания медицинской помощи пациентам гематологического профиля

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ОКБ. Фото: сайт ОКБОКБ. Фото: сайт ОКБ
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Количество круглосуточных коек гематологического отделения Областной клинической больницы увеличено с 37 до 47 мест, а количество коек дневного стационара – с 8 до 15-ти. При этом дневной стационар гематологического отделения переехал в более просторное помещение терапевтического корпуса. В его составе – две палаты, кабинет врача и процедурная.

Как сообщила заместитель главного врача ОКБ по терапевтической службе, доктор медицинских наук Майра Буланова, увеличение коечного фонда и укрепление материально-технической базы гематологического отделения повысят не только доступность, но и качество специализированной медицинской помощи.

Специалисты Областной клинической больницы проводят диагностику и лечение всех видов гематологической патологии. В 2012 году ОКБ получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «гематология». Врачи владеют современными инструментальными методами исследования костного мозга, проводят широкий спектр обследований, программную химиотерапию при лечении острых лейкозов и другой патологии, применяют терапию моноклональными антителами.

Применение в схемах лечения современных дорогостоящих препаратов позволяет добиваться ремиссий даже у пациентов с хроническими формами гематологических заболеваний, что в значительной степени снизило уровень летальности, улучшило качество жизни больных и прогноз заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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