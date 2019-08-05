«Друзья музея» высказались по поводу «сувенирного сбора», который установил ВСМЗ

Несколько дней назад Владимиро-Суздальский музей-заповедник опубликовал новый прайс-лист на свои услуги. Руководство музея предлагает купить лицензию на использование изображений памятников белокаменного зодчества за 12 тысяч рублей с учетом НДС. Первыми, кто должен вносить плату, стали предприниматели, которые размещают на своих сувенирах фотографии Золотых ворот, Успенского собора и других памятников, находящихся в ведении ВСМЗ. После такой новости общественники и сувенирщики возмутились: «Если фотография наша, и мы хотим изобразить ее на кружке, то за что платить музею? А если мы нарисуем Золотые ворота, тоже выкладывать из кармана?»

«Крайнее сожаление и тревога»

Выяснилось, что платить за рисунки тоже надо. И речь идет о серьезных суммах. Во Владимире наложили штраф на предпринимателя, торгующего мороженым на улицах. На его лотке нарисованы Золотые ворота, а значит, за каждое изображение — 20 тысяч рублей. Принимая решение, что предприниматели теперь должны платить за фото памятников, руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника цитирует федеральный закон: «Производство продукции с фотографиями музейных ценностей разрешается только с согласия дирекций учреждений культуры». Но туристам сотрудники музея говорят не пугаться нововведений: фотографировать можно бесплатно и выкладывать в соцсети — тоже. Но если фотография пойдет в коммерческий журнал, то, увы — платите. Подробнее читайте здесь.

Общество «друзей музея», объединившее многих владимирцев, не поддерживает данную идею.

- С точки зрения интересов общества и ценности самого музея для общества такое решение никак не нельзя признать оптимальным, - считают активисты. - Теперь страдать будут жители города и региона, туристы, и опять-таки - сам музей. Кому принадлежат Золотые Ворота? Даже если есть какой-то документ, по которому нынешним собственником памятника является Владимиро-Суздальский музей-заповедник, то на другой чаше весов - более чем 800-летняя история Золотых Ворот - нашего общего достояния, достояния всего человечества. Этот памятник надо сохранять и поддерживать. Но для сбора необходимых средств должны быть иные более справедливые методы. Музей как социальный институт создается в обществе для сохранения и популяризации нашего общего наследия и наших ценностей. Музей, к сожалению, вынужден искать способы зарабатывания денег. Мы пока не знаем, как разрешить это противоречие. Но мы ясно видим, что оно ведет к разрушению музея, к потере его высокого статуса и уважения в обществе. Именно это вызывает у нас крайнее сожаление и нарастающую тревогу.

За изображение - 20 тысячФото: Валерия ПРОНИНА

«Темные времена Владимира»

Через несколько дней после публикации прайс-листа владимирский предприниматель, руководитель сувенирной артели «Дядя Миша» Михаил Самойлов выпустил новые открытки и назвал их «разрешенками». Суть в том, что на открытке черным квадратом закрыты памятники ЮНЕСКО. Но зато музей ничего не сможет предъявить за них.

- Во Владимире, нашем родном городе, наступили темные времена. На производителей сувениров и художников началась настоящая охота. Нас ловят на улицах, вручают какие-то странные письма с угрозами, требуют изъять из продажи все, где фигурируют главные символы города - Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. За них теперь надо платить! Раз в год! 10 000 рублей за каждый вид открытки и сувенира, - написал Михаил.

Он считает, что небольшие артели и магазины не пойдут на этот «откровенный развод» - проще будет заказать магниты с Золотыми воротами в Китае, чем платить музею «дань».

Фото: Михаил Самойлов

Несмотря на недовольства горожан, в Федеральную антимонопольную службу России никаких жалоб на музей-заповедник не поступало. В пресс-службе ответили, как только поступит соответствующее обращение в ведомство, так ФАС сможет дать оценку действиям ВСМЗ.

У комитета по туризму администрации Владимирской области тоже есть мнение на этот счет. Председатель комитета Игорь Каверзин говорит, что предприниматели могут договориться с руководством ВСМЗ, которое четко понимает: сколько зарабатывают предприятия и сколько — магазинчики с магнитиками и кружечками.

- Сейчас администрация Владимирской области делает полный анализ решения Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Нужно детально читать распоряжение, изданное руководством музея. Большая часть вещей, которая связана с некоммерческим использованием изображений, бесплатна. Также там есть пометка: «на усмотрение руководства музея», соответственно, многие производители сувенирной продукции смогут договориться, ведь музей реально оценивает и сравнивает производителей, которые, например, занимаются продуктами питания и изображают на упаковках Золотые ворота, и тех, кто выпускает сувениры — у них, конечно, прибыль намного меньше, - рассказал «Комсомолке» Игорь Каверзин.

КОНКРЕТНО

Ну, а если не договорятся? Тогда вот прайс-лист: http://www.vladmuseum.ru/files/doc/pravo_vospr.pdf