ВСМЗ обяжет производителей сувениров платить за Золотые ворота и Успенский собор

Владимиро-Суздальский музей-заповедник опубликовал новый прайс-лист на свои услуги. Музей предлагает приобрести лицензию на использование изображений памятников белокаменного зодчества, являющихся музейными объектами: Золотых ворот, Дмитриевского и Успенского собора. Она стоит 12 тысяч рублей в год (с учетом НДС).

Платить придется в первую очередь сувенирщикам - производителям магнитиков на холодильники, открыток и буклетиков. В общем, всей продукции для туристов, украшенной узнаваемыми фото.

Вводя плату за использование изображений памятников из списка ЮНЕСКО, музей ссылается на статью № 36 федерального закона № 54-ФЗ от 26 мая 1995 года: "Производство продукции с фотографиями музейных ценностей разрешается только с согласия дирекций учреждений культуры". То есть для себя туристы фотографировать могут. Но если фотография пойдет, например, в журнал, то за нее нужно заплатить музею, причем по закону ВСМЗ может потребовать за права на фотографии столько, сколько сочтет нужным. Сотрудники музея в разговоре с "КП-Владимир" недвусмысленно дали понять, что ВСМЗ будет судиться с всеми, кто станет использовать изображения соборов и Золотых ворот без уплаты музейной индульгенции.

Теоретически ВСМЗ открыл золотое дно: сувенирной продукции с изображениями владимирских соборов, церкви Покрова-на-Нерли и памятников Суздаля производится неисчислимое количество. А уж сколько выходит книг и брошюр с фотографиями памятников музея, не знают, наверное, даже в Книжной палате.

Пострадают от нововведения прежде всего владимирские ремесленники, производящие уникальные сувениры ручной работы. Более 90% магнитиков, шкатулок и прочих памятных сувениров, где в качестве изображений используются распечатанные на принтере фотографии, сделаны в Китае - получить деньги с этих производителей мало реально. А вот с владимирских предпринимателей - вполне. Кстати, представители турагентств пояснили, что продажа сувениров - вообще не самая выгодная затея. Большинство иностранных туристов предпочитают покупать памятные значки и прочую мелочь в последний день в стране. Как правило они проводят его в Москве и затариваются в Duty free. А у российского туриста каждая копейка на счету. И рост цен на сувениры, вызванный лицензией от ВСМЗ скорее снизит и без того не самые активные продажи в отрасли. В общем, поддержка отечественного производителя налицо.

А вот те артели, которые сдают свою продукцию ВСЗМ, платить за лицензию не будут.