2019-07-29T11:32:26+03:00
Общество

«Экоресурс» устранил нарушения на Александровском полигоне

Вновь созданная компания «Экоресурс» начала свою деятельность по эксплуатации Александровского полигона 1 января 2019 года
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В марте 2019 года прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора и Росприроднадзора проверила, как «Экоресурс» выполняет комплекс работ по содержанию объекта.

Одно из замечаний инспекции – отсутствие частичной изоляция уплотненного слоя мусора в трех частях полигона. На момент проверки на полигоне шло формирование откосов, время между пересыпкой промежуточной изоляции было выдержано. Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов РФ от 10 июня 1996 г. N 01-8/17-11 работы по покрытию грунтом (промежуточная изоляция) в холодное время года проводят с интервалом в три дня. Данные пояснения учтены не были и ООО «Экоресурс» сразу устранил замечание: откосы были пересыпаны, а в теплое время года засеяны травой.

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Захоронение мусора без утвержденных тарифов – еще одно из замечаний проверяющих органов. Утверждение тарифа на регулируемый вид деятельности происходит после получения лицензии. Экоресурс получил лицензию на размещение отходов только 21 декабря 2018 года и до 7 марта 2019 подготовил и направил пакет документов для открытия тарифного дела в Департамент цен и тарифов по Владимирской области. В период согласования тарифа и на момент проверки ООО «Экоресурс» в расчетах с контрагентами в соответствии с п. 25 Постановления Правительства РФ №484 от 30.05.2016 года использовал тариф, не превышающий ранее утвержденный для организации- предшественника. На данный момент сформированный пакет документов с внесением изменений в тарифное дело вновь направлен в департамент для установления тарифа.

Прокуратура также отметила отсутствие у «Экоресурс» нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Обязательства по разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение у ООО «Экоресурс» наступили с 1 января 2019 года. 19 января 2019 был подписан договор на разработку проекта нормативов по образованию отходов и лимиты на их размещение. Создание подобного документа – процесс длительный, и на момент проведения проверки в марте 2019 года проект ещё находился в разработке. На сегодняшний день проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утвержден.

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Один из вопросов касался плановой вакцинации персонала. Все работники ООО «Радуга» перешли на работу в «Экоресурс». И раньше, и сейчас два раза в год специалисты проходят обязательное медобследование. Компания «Экоресурс» заключила договор с медицинским центром для регулярного медосмотра персонала. Вакцинация – необходимое условие при трудоустройстве на полигон, без необходимых прививок новый сотрудник не будет принят на работу. В последние годы многие люди не только на полигоне, но и в других отраслях отказываются от прививок. С персоналом провели разъяснительную работу, и на сегодняшний день все работники прошли медосмотр и вакцинацию.

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Кроме этого, работники полигона проходят бесплатное медицинское обследование, которое дважды в год проводит Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» совместно с ООО «Медицинский дом» (г. Москва) для жителей Александровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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