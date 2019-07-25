Дополнительная выплата при рождении ребенка в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в состав национального проекта «Демография», предусмотрены мероприятия, направленные на создание механизма финансовой поддержки семей в связи с рождением детей в зависимости от очередности их рождения, благоприятные условия для жизнедеятельности семьи. В проект включены наиболее значимые мероприятия, влияющие на доходы семьи при рождении детей. Среди них – дополнительная региональная выплата при рождении второго и последующих детей, а также двойни и тройни. Размер выплаты в 2019 году составляет:

– на второго ребёнка – 4531 рубль;

– на третьего и каждого последующего ребёнка – 9059 рублей;

– на двойню – 15095 рублей;

– на тройню – 110250 рублей.

Кто имеет право на единовременную выплату?

Право на региональную денежную выплату в связи с рождением второго и последующих детей, а также двойни (тройни) имеет один из родителей, постоянно проживающий совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области.

Право на выплату сохраняется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.

Куда нужно обращаться за выплатой?

Региональная денежная выплата предоставляется отделом социальной защиты населения по месту жительства независимо от факта работы (службы или учебы) родителей, а также имущественного положения семьи.

Перечень необходимых документов.

Для назначения региональной денежной выплаты необходимы следующие документы:

а) заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счета для перечисления в финансово-кредитную организацию;

б) копия свидетельства о рождении ребенка;

в) копия свидетельства о рождении (смерти) предыдущего ребенка (детей);

г) копия документа, удостоверяющего личность;

д) документы, подтверждающие постоянное проживание на территории области заявителя совместно со вторым и последующим ребёнком, а также двойней (тройней), при рождении которого (которых) возникло право на выплату.

Будет ли матери назначена региональная денежная выплата, если второй ребёнок рожден вне брака или если предыдущий ребенок умер?

При установлении права на региональную денежную выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка, на которого назначается выплата. Следовательно, в обоих случаях выплата будет назначена.

Сохраняется ли право на пособие при рождении третьего ребенка, если семья уже получала выплату на второго ребенка?

Дополнительная выплата предусмотрена жителям области на каждого рождённого второго, третьего и последующего ребёнка.

В какие сроки производится выплата?

Единовременная денежная выплата осуществляется из областного бюджета путём перевода средств на счёт получателя, открытый в финансово-кредитном учреждении, или через Управление федеральной почтовой связи Владимирской области – филиал ФГУП «Почта России», не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении.