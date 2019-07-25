Во Владимирской области продолжается формирование системы здорового питания в учреждениях социальной сферы

24 июля врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова провела совещание по вопросу реализации «дорожной карты» по поддержке и сопровождению системы здорового питания в учреждениях социальной сферы Владимирской области. В мероприятии приняли участие руководители департаментов образования, здравоохранения, социальной защиты населения областной администрации, директора пилотных учреждений, образовательных организаций, осуществляющих подготовку поваров, руководители территориальных органов Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Торгово-промышленной палаты, а также эксперты – команда специалистов Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского во главе с ректором вуза Валентиной Ивановой.

Проект по формированию системы социального питания в учреждениях социальной сферы реализуется во Владимирской области по поручению Губернатора Владимира Сипягина. Марина Чекунова напомнила, что система здорового социального питания является важным фундаментом для решения главной задачи национального проекта «Демография» – достижения продолжительности здоровой жизни в 67 лет к 2024 году. Для этого необходимо обеспечить эффективную работу системы здорового питания.

Врио первого вице-губернатора подвела промежуточные итоги деятельности рабочей группы: утверждена и выполняется «дорожная карта», подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией области и Московским государственным университетом технологий и управления, этот вуз активно включился в работу по обследованию областных учреждений, готовится проект областного закона о социальном питании, идёт подготовка торгов по передаче организации питания на аутсорсинг в двух пилотных учреждениях социального обслуживания.

«Необходимо форсировать принятие областного закона о социальном питании. Без нормативной базы вряд ли всерьёз можно строить концепцию, систему», – подчеркнула Марина Чекунова, поручив профильным департаментам ускорить согласование законопроекта, чтобы внести его на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания осенью.

Врио первого заместителя главы региона также отметила необходимость создания научно обоснованной базы для выстраивания системы социального питания, учёта опыта других регионов, принятия мер по устранению фальсификатов, а также по усилению просветительской работы по правильному питанию. «Это – основа ответственного отношения к здоровью, это сбережение населения, это задача национальной важности», – резюмировала Марина Чекунова.

В ходе заседания был намечен план дальнейших действий по формированию системы социального питания в учреждениях социальной сферы во Владимирской области. В соответствии с ним будет завершена подготовка проекта областного закона о социальном питании, пройдёт встреча участников рабочей группы с представителями владимирских производителей продуктов питания, будет проработан вопрос об объединённых торгах, начнётся взаимодействие с департаментом имущественных и земельных отношений для осуществления практической деятельности по реализации проекта в соответствии с федеральным законодательством.