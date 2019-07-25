Губернатор Владимир Сипягин встретился с представителями бизнес-сообщества города Владимира

24 июля Губернатор Владимир Сипягин провёл встречу с руководителями предприятий и представителями малого и среднего бизнеса города Владимира. В общении приняли участие врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов, директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов, и.о. председателя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению Наталья Кокшаева.

В ходе встречи, которая прошла в формате живой беседы, Губернатор ответил на актуальные вопросы руководителей крупных строительных, промышленных, продовольственных и торговых компаний и индивидуальных предпринимателей.

.Фото: Администрация Владимирской области

Владимир Сипягин отметил, что это далеко не первая его встреча с бизнесменами региона: «Хотелось бы получить от вас полную информацию о ведении предпринимательства во Владимире. Говорите о ваших проблемах, а мы будем помогать их решать. Только совместно мы сможем устранить барьеры для реализации бизнес-инициатив».

Предпринимателям напомнили о существующих мерах поддержки на областном и федеральном уровнях: о льготных кредитах, программах лизинга, услугах центра поддержки предпринимательства и других. Так, микрокредитной компанией «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» в 2018 году выдано 20 микрозаймов субъектам МСП на сумму 34,8 млн рублей. В 2019 году уже предоставлены 29 микрозаймов на сумму 78,9 млн рублей.

За 6 месяцев 2019 года услугами Центра поддержки предпринимательства областного Бизнес-инкубатора воспользовались порядка 270 субъектов МСП, которым были оказаны различные консультационные услуги, проведены обучающие мероприятия, организованы курсы повышения квалификации, оплачено участие в выставках и проведены бизнес-миссии. Инженерно-консультационными услугами Регионального центра инжиниринга Бизнес-инкубатора воспользовались 13 предпринимателей.

Кроме того, предпринимателям анонсировали открытие в здании администрации Владимирской области уже осенью этого года центра «Мой бизнес». Он будет работать в режиме «одного окна» для удобства получения всей необходимой для бизнесмена информации.

Предприниматели спросили у Губернатора, что делается во Владимирской области для увеличения сбыта местной продукции и её продвижения за пределы региона. Владимир Сипягин отметил, что подписанное на Петербургском экономическом форуме соглашение с Ассоциацией розничной торговли поможет обеспечить попадание владимирских производителей в торговые точки федеральных сетей. Большая встреча представителей Ассоциации с производителями пищевой продукции запланирована на начало сентября.

Многие вопросы предпринимателей касались именно федеральных сетевых магазинов. По мнению бизнесменов, их количество в процентном соотношении превышает разрешённые ФАСом 25 процентов. Владимир Сипягин предложил на следующем заседании Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе более предметно обсудить этот вопрос с представителями Федеральной антимонопольной службы.

.Фото: Администрация Владимирской области

Ещё один вопрос, который предложено вынести на заседание Общественного совета, – о работе бизнес-гидов в регионе. «Главы муниципалитетов благодаря им налаживают диалог с местными предпринимателями. Бизнес-гид – это проводник, помогающий преодолевать административные преграды», – подчеркнул Губернатор.