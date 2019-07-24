Губернатор Владимир Сипягин предлагает установить пониженную ставку налога на прибыль для резидентов особых экономических зон

Губернатор Владимир Сипягин внёс на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона «Об установлении для организаций-резидентов особых экономических зон, созданных на территории Владимирской области, пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций».

Законопроект разработан для укрепления экономического потенциала области. Как показывает общероссийская практика, создание особой экономической зоны (ОЭЗ) является одним из эффективных механизмов увеличения притока инвестиций. Благоприятный налоговый режим для ведения промышленно-производственной деятельности предусматривает снижение налоговой нагрузки на инвесторов на этапе окупаемости вложенных средств. В свою очередь льготные условия для бизнеса способствуют привлечению передовых производственных технологий, развитию высокотехнологичных отраслей и экспортной базы региона, выпуску новых видов продукции, расширению транспортно-логистической системы и, что особенно важно, созданию новых рабочих мест.

Глава региона предлагает установить пониженные налоговые ставки для инвесторов в ОЭЗ в размере 0 процентов на первые 7 лет (начиная с периода получения первой прибыли), 5 процентов – на последующие 5 лет, 13,5 процента – в дальнейшем.

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа планируется создать в Ковровском районе. Проект предусматривает оснащение инвестиционных площадок для высокоэффективных и конкурентоспособных новых производственных комплексов, отвечающих требованиям мирового рынка, что обеспечит приток инвестиций в капитальное строительство и снизит уровень безработицы. Кроме того, создание особой экономической зоны и установление налоговых льгот для её резидентов соответствует целям и задачам государственной программы «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2019–2023 гг.».

Для расчёта прогнозных показателей эффективности работы предполагаемой к созданию особой экономической зоны якорными резидентами и управляющей компанией были предоставлены бизнес-планы инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в случае образования ОЭЗ «Доброград-1». Объём возможных инвестиций в ближайшие 10 лет – около 3 млрд рублей. Получение резидентами первой прибыли от реализации инвестиционных проектов ожидается в 2021–2022 годах. К 2029 году в ОЭЗ может быть создано более 500 новых рабочих мест.

Проект закона «Об установлении для организаций-резидентов особых экономических зон, созданных на территории Владимирской области, пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций» размещён на специальном тематическом сайте «Портал оценки регулирующего воздействия Владимирской области» официального интернет-портала администрации Владимирской области. Через него участники общественного обсуждения могут направить свои замечания и предложения к законопроекту.