Владимирская область лидирует среди регионов ЦФО по уровню инвестиционной составляющей в тарифах на тепловую энергию

23 июля директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области Мария Новосёлова в ходе своей пресс-конференции рассказала о тарифном регулировании в нашем регионе в 2019 году и задачах на 2020 год.

Департамент осуществляет государственное регулирование по 34 направлениям. К основным относится регулирование тарифов на коммунальные ресурсы: тепловую и электрическую энергию, газ, воду и стоки, формирующие платежи граждан за коммунальные услуги.

В течение 2018 года процедуру тарифного регулирования на 2019 год прошла 431 организация. Проведено 56 заседаний правлений департамента, принято 606 тарифных решений, установлены 1402 тарифные ставки. Общий объём регулируемой валовой выручки составил 37,96 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года в связи с ежегодным пересмотром тарифов на коммунальные ресурсы среднее увеличение коммунальных платежей по Владимирской области составило 2 процента. С 2014 года это самое минимальное повышение тарифов – более чем в 2 раза ниже планового уровня инфляции (4,3 процента).

Наряду с государственным регулированием тарифов и ограничением платы граждан за коммунальные услуги в регионе реализуются меры социальной адресной поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. В областном бюджете на субсидии по оплате ЖКУ предусмотрены средства в размере 1 млрд руб.

По величине среднего тарифа на тепловую энергию (а с 1 июля 2019 года он составил 2373,89 руб./Гкал с НДС) Владимирская область занимает 4-ю позицию в ЦФО после Смоленской (2513,5 руб./Гкал), Тульской (2466,63 руб./Гкал) и Брянской областей (2409,43 руб./Гкал).

Областная администрация проводит политику по выводу из эксплуатации неэффективных и энергозатратных котельных. Преимущественно это стало возможными в связи с реализацией программ энергосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В регулируемых тарифах 2019 года учтены расходы на производство тепловой энергии с использованием 585 котельных, из них 513 – газовые. При этом область лидирует среди регионов ЦФО по уровню инвестиционной составляющей в тарифах на тепловую энергию. У нас 13 теплоснабжающих организаций реализуют 33 инвестиционные программы.

Владимирская область стала одним из четырёх регионов страны, принявших к исполнению в 2019 году поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева о реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий. По Соглашению, заключённому 17 декабря 2018 года между областной администрацией и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в цифровизацию электросетевого комплекса региона в 2019–2027 годах дополнительно будет направлено более 5 млрд рублей, в т.ч. в 2019 году – 507 млн рублей. Очевидные плюсы для области от внедрения цифровых технологий выражаются в повышении надёжности и качества услуг электроснабжения, с 2023 года снижение операционных расходов составит не менее 10 процентов, что позволит снизить темпы роста тарифов.

«Орган тарифного регулирования, наверное, как ни один другой орган региональной власти, заинтересован в конструктивном диалоге с общественностью. Мы готовы подробно разъяснять

причины изменения тарифов по каждому предприятию. Проведение заседаний правления департамента с участием и граждан, и представителей общественных организаций является нормой, повестки дня заранее публикуются на сайте, активно работает межотраслевой Совет потребителей при Губернаторе области. Для бизнес-сообщества мы готовы предложить практику проведения круглых столов для выработки конкретных механизмов по возможному снижению тарифной нагрузки», – отметила Мария Новосёлова.