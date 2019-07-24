Возможности рентгенохирургических методов лечения в Московской клинической больнице им. С.С. Юдина

Операции проводятся в трех рентгеноперационных, оборудованных современными ангиографическими комплексами, устройством для вспомогательной механической поддержки кровообращения, системой для проведения оптико-когерентной томографии, что позволяет выполнять весь спектр диагностических и лечебных вмешательств. Эндоваскулярный хирург в режиме реального времени при помощи монитора контролирует процесс установки инструментов с точностью до миллиметра.

В клинике Юдина плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в круглосуточном режиме пациентам с различной сердечно-сосудистой патологией.

«В нашей больнице эндоваскулярные хирурги проводят вмешательства на сосудах сердца, артериях нижних конечностей, почечных артериях, выполняется эмболизация маточных артерий при миоме матки. У пациентов с нарушениями сердечного ритма выполняется имплантация электрокардиостимуляторов. Стентирование коронарных артерий выполняется у пациентов со стабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда. При инсульте осуществляется восстановление кровотока в артериях головного мозга», – рассказывает руководитель Регионального сосудистого центра ГКБ им. С.С. Юдина, главный окружной кардиолог ЮАО г. Москвы, обладатель статуса «Московский врач» Наталия Александровна Ананичева.

Плановые оперативные вмешательства выполняются по программе обязательного медицинского страхования. Как отмечает руководитель Регионального сосудистого центра, никаких очередей и многомесячных ожиданий плановой госпитализации в больнице нет. Записаться на консультацию и эндоваскулярную операцию можно, оставив заявку на сайте проекта «Здоров Я». Лечение проводится по полису ОМС, полученному в любом регионе нашей страны.