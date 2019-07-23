Билайн расширил на 75% сеть LTE в Ярославле и области

Билайн значительно расширил сеть LTE в Ярославле и области. За последний год компания на 75 % увеличила количество базовых станций 4G, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Новые базовые станции повысили емкость сети, что поможет удовлетворить возрастающие потребности клиентов в мобильном интернете.

Территориальный управляющий Билайн в Ярославском кластере Вадим Бирюков:

«Билайн в Ярославской области занимает одну из лидирующих позиций и наша сеть здесь очень востребована клиентами. Наши абоненты с каждым годом все больше пользуются мобильным интернетом. За год среднемесячный объем трафика в расчете на одного клиента вырос на 53%. Значительным драйвером роста выступают тарифы с безлимитным доступом в интернет, которые дают больше возможностей по использованию интернет-сервисов и при этом также дополнительно увеличивают трафик, одновременно проходящий через сеть. Чтобы клиенты могли комфортно пользоваться сервисами, мы провели масштабную строительную кампанию. Новые базовые станции расширили ресурсы сети и обеспечивают скорости, необходимые для использования онлайн-сервисов. Вместе с этим, техническая дирекция в 2019 году продолжит работы над оптимизацией сети для удобства использования наших сервисов».

Дополнительные базовые станции увеличили емкость сети и покрытие более 40 улиц Ярославля, среди которых Тутаевское шоссе, проспекты Ленина, Московский, Фрунзе, Октября, Ленинградский, улицы Свободы, Советская и многие другие. Сеть была усилена в более чем 25 населенных пунктах Ярославской области, среди которых Ростов Великий, Углич, Тутаев, Рыбинск, Некрасовское и другие.

Места для расположения нового оборудования компания выбирала в ходе анализа потребностей клиентов.

Кроме этого продолжается модернизация сети, современное оборудование установлено более чем на 80 % базовых станций.

*данные на основании внутреннего исследования ПАО «ВымпелКом» по итогам 2018 г.

Билайн расширил сеть LTE в Иваново и области

Билайн значительно расширил сеть LTE в Иваново и области. За последний год компания в 2,3 раза увеличила количество базовых станций 4G, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Новые базовые станции повысили емкость сети, что поможет удовлетворить возрастающие потребности клиентов в мобильном интернете.

Руководитель Билайн в Иваново Вадим Бирюков:

«Билайн в Ивановской области занимает одну из лидирующих позиций и наша сеть здесь очень востребована клиентами. Наши абоненты с каждым годом все больше пользуются мобильным интернетом. Только за 1 квартал 2019 года среднемесячный объем трафика в расчете на одного клиента вырос на 53%. Значительным драйвером роста выступают тарифы с безлимитным доступом в интернет, которые дают больше возможностей по использованию интернет-сервисов и при этом также дополнительно увеличивают трафик, одновременно проходящий через сеть. Чтобы клиенты могли комфортно пользоваться сервисами, мы провели масштабную строительную кампанию. Новые базовые станции расширили ресурсы сети и обеспечивают скорости, необходимые для использования онлайн-сервисов. Вместе с этим, техническая дирекция в 2019 году продолжит работы над оптимизацией сети для удобства использования наших сервисов».

Дополнительные базовые станции увеличили емкость сети и покрытие более 32 улиц Иваново, среди которых Кохомское шоссе, проспект Строителей, улицы Лежневская, Революционная, Свободы, площадь Революции, микрорайон ТЭЦ-3 и многие другие. Сеть была усилена в более чем 30 населенных пунктах Ивановской области, среди которых Шуя, Тейково, Кинешма, Родники, Фурманов и другие.

Места для расположения нового оборудования компания выбирала в ходе анализа потребностей клиентов.

Кроме этого продолжается модернизация сети, современное оборудование установлено более чем на 75 % базовых станций.

*данные на основании внутреннего исследования ПАО «ВымпелКом» по итогам 2018 г.

Билайн расширил сеть 4G во Владимирской области

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) сообщает о расширении зоны покрытия и повышении скорости передачи данных в сети 4G во Владимирской области.

В апреле 2019 году количество 4G базовых станций Билайн на территории Владимирской области увеличилось практически на 20%.

Новые 4G базовые станции запущены в 23 населенных пунктах региона.

Дополнительные базовые станции увеличили покрытие сети 4G в городах Судогда и Петушки, поселке Боголюбово.

Благодаря запуску новых 4G базовых станций, высокоскоростной мобильный 4G интернет стал доступен жителям 20 населенных пунктов Владимирской области: в городах Курлово, Камешково, Струнино, Кольчугино, Меленки, Юрьев-Польский, Вязники, Радужный, Гороховец; поселках Вольгинский, Муромцево, Красная горбатка, Ставрово, деревнях Аленино, Заднее Поле, Рязанки, Брыковы Горы, Санино, Гора, Григорово.

Места для расположения нового оборудования компания выбирала по итогам анализа потребностей клиентов.

Ирина Чередниченко, территориальный управляющий Тульского кластера ПАО «ВымпелКом» отметила: «Развитие сети Билайн происходит постоянно, высокоскоростной мобильный интернет становится доступен для жителей небольших поселков и деревень. Сеть 4G позволит пользователям быстрее загружать «тяжелый» контент: смотреть видео в HD-качестве, вести онлайн-трансляцию в социальные сети и пользоваться другими сервисами».

Скорость передачи данных в сети также выросла. По исследованиям компании, средняя скорость составляет 17 Мбит/с. Такая скорость позволяет скачать музыкальный трек размером 5 Мб за 5 секунд.

*данные на основании внутреннего исследования ПАО «ВымпелКом» на 15.06.2019