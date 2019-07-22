В Вязниках отметили 100-лети Алексея Фатьянова

В этом году торжества приурочены к 100-летию со дня рождения знаменитого уроженца Вязников,поэта Алексея Фатьянова.

Размах, с которым проходил праздник – соответствующий. Вместе с нашей областью юбилей поэта-фронтовика отмечает вся Россия. Программа юбилейных торжеств по всей стране в целом включала более 50 разнообразных мероприятий – от выставок до поэтических акций и песенных флешмобов. В марте в Кремле прошел грандиозный концерт, где на одну сцену со звёздами российской эстрады вышли владимирские коллективы и юные вязниковские артисты.

Известный владимирский певец Алексей МолдалиевФото: Администрация Владимирской области

Но венцом всем этим мероприятиям стал вязниковский праздник. И дело не только в концертной программе. Торжества приносят городу и району конкретную пользу. Ранее из областного бюджета Вязникам были выделены серьёзные дополнительные средства на социальную сферу и культуру. 60 миллионов – на здравоохранение. Около 50 миллионов рублей областных средств в этом году вложено в ремонт дорог.

К празднику в городе появились и новые памятники. Изящный соловей отныне встречает всех, кто приезжает в Вязники на поездах и электричках. Кованую птицу поставили на площадке перед железнодорожным вокзалом, а у Музея песни XX века несколько дней назад поставили скульптуру самого Алексея Фатьянова.

Так что вязниковцы, оценившие позитивные изменения, шли в Фатьяновский парк с отменным настроением, которое не портило даже нахмурившееся небо. Зрителей гала-концерта поздравили генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, губернатор региона Владимир Сипягин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов и глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.

- От души поздравляю вас с праздником, который в этом году поднят федеральным центром на небывалую высоту. Мы отмечаем его на всероссийском уровне, - отметил Владимир Сипягин. – Песням на стихи Алексея Фатьянова аплодировала вся страна. А сегодня мы на малой родине поэта. Здесь он черпал своё вдохновение. В этих местах всё дышит его творчеством, пропитанным искренностью, любовью, надеждой. Сегодня желаю всем хорошего настроения, счастья, мира и любви! С праздником!

Звезда российской эстрады Дмитрий МаликовФото: Администрация Владимирской области

Традиционно на фестивале вручается региональная премия имени Алексея Фатьянова в области литературы и искусства. На этот раз её присудили Государственному вокально-хореографическому ансамблю «Русь» имени Михаила Фирсова – за большой вклад в популяризацию творчества поэта и создание концертной программы «От Москвы до Бреста». Совсем скоро зрители увидели на сцене артистов коллектива.

А ещё – Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, поэта Александра Боброва, владимирского актёра Александра Аладышева, заслуженного артиста России Валерия Сёмина и многих-многих других…

Спустя час с начала концерта на зрителей обрушилось первое испытание – мощный ливень. Думаете, разбежались? Как бы не так. Вязниковцы и гости города бойко открывали зонты и надевали дождевики. А потом, когда дождь затихал, быстро складывали экипировку. И так – несколько раз!

Тем временем ведущие праздника – актёр и шоумен Александр Олешко и актриса областного драматического театра Анна Лузгина – объявляли всё новых «звёзд». Тепло зрители встретили певца и композитора Алексея Молдалиева, который подарил всем новую песню на стихи Фатьянова. Горячо аплодировал зал под открытым небом Леониду Серебреникову, Зауру Тутову, Глебу Матвейчуку, Олегу Погудину… И особенно зажигательным получилось выступление Азизы. Завершал музыкально-поэтическую феерию народный артист России Дмитрий Маликов.

На торжествах глава региона Владимир Сипягин искренне поблагодарил всех, кто бережно хранит и популяризирует творчество Фатьянова. И прежде всего – семью поэта и его внучку Анну Фатьянову-Китину. Анна Николаевна в свою очередь рассказала о большой проделанной работе: новом фильме об Алексее Ивановиче, книжных новинках с его стихами, спектакле по стихам поэта, созданном в этом году народным артистом России Вениамином Смеховым, и многом другом.

КСТАТИ

Программы 46-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни и Дня города стартовали 18 июля. В Вязниках прошли хоровой праздник «Июльское разноцветье» и традиционная встреча поэтов России, на которой ценители русской культуры окунулись в магию лирики. Ну а 20 июля помимо Солнечной поляночки вязниковцы и гости города побывали на квесте «ЯМОЛОДЁЖЬ», играх «ГороДетей», футбольном матче, литературном марафоне «Пегас над городом». Выставка-ярмарка «Город мастеров» и фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй» раскинулись в Фатьянов-сквере. Там же был установлен большой экран, на котором шла трансляция финального гала-концерта. Также, благодаря поддержке Министерства культуры России, трансляцию можно было увидеть на портале «Культура.РФ».